Orizaba sólo tiene un Juzgado de lo Familiar y es insuficiente

El Juzgado Sexto de lo Familiar en Orizaba es insuficiente para atender todos los expedientes, pues sólo hay una Jueza y un proyectista, con lo cual se corrobora que fue un error la desaparición del Juzgado Octavo de lo Familiar, dijo indicó el secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores."Por lógica puede haber rezago porque hay un solo proyectista y la juez, quien nos ha pedido que apoyemos su petición hecha al Tribunal donde solicita cuando menos otro proyectista. Humanamente no es justo que la Juez saque todo el trabajo con un solo proyectista. Estamos hablando de 2 mil 500 expedientes en un año y los que se están juntando este año, que son alrededor de 800", detalló.Añadió que la juez no puede resolver, radicar y atender al mismo tiempo, por eso siempre los abogados dijeron que no debía quitarse el Juzgado Octavo."Recordarles que desapareció un Juzgado de lo Familiar y solo quedó uno, eso ha complicado mucho el actuar del Juzgado porque tienen exceso de trabajo, aunque la juez está haciendo todo lo posible por sacar adelante el trabajo", agregó.De igual forma, destacó que ha venido en aumento el número de casos de carácter familiar en todo el país y esta zona no es la excepción. "Hay muchos casos de depósito de personas, guardia y custodia, pensiones alimenticias, divorcios, y en la zona el único Juzgado que lo atiende es el Sexto", concluyó.