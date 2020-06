Orizabeña tuvo que ampararse para recibir sus medicinas en el ISSSTE

La señora Catalina Aguirre, quien es derechohabiente del ISSSTE, denunció que durante dos meses no le otorgaron sus medicinas que son indispensables para que ella pueda vivir; tuvo que recurrir a la tramitación de un amparo federal para que solo así le entregaran los fármacos.



Resaltó que es diabética desde hace 20 años, pero el año pasado comenzó a tener complicaciones con su riñón, por ello le fue recetada la Eritropoyetina y también requiere de insulina glargina; ambos medicamentos durante este 2020 comenzaron a escasear hasta llegar el día en que durante dos meses no se los surtieron.



Dijo que buscó una y otra vez al director de la clínica en Orizaba, llamó por teléfono, pero nadie le respondió y ya era grave la situación que enfrentaba porque llevaba un par de meses así.



Entonces fue que buscó el apoyo en el PAN de Orizaba, y un abogado del partido decidió interponer el amparo, al día siguiente le llamaron que había llegado una remesa de medicinas y que podía acudir por las suyas.



"Ya fui y me dieron las medicinas, yo no juzgo a la institución pero si era necesaria la medicina, ya después de la entrega que me hicieron me pidieron que de nueva cuenta fuera yo al hospital para recabar firmas, pero ahora con la pandemia yo que tengo 70 años no puedo estar saliendo".



En este sentido el líder municipal del PAN en Orizaba, Rey David Mejía, en rueda de prensa con esta señora indicó que así como este caso hay muchos, es por ello que ponen a disposición de las personas que no estén recibiendo sus tratamientos tanto en el IMSS como en ISSSTE, la ayuda jurídica e invitó a que acudan a la oficina del partido y ahí además de asesorarlos también los apoyarán a tramitar, si es necesario, un amparo.