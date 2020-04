Orizabeños desatienden llamado a usar cubrebocas

A pesar de que el Ayuntamiento de Orizaba estableció la obligatoriedad para usar el cubreboca en la calle y restringir las salidas del domicilio sólo en casos necesarios, medidas que aplican para orizabeños y ciudadanos de otros municipios, en las calles de la ciudad se continúa viendo a familias y niños, la mayoría sin cubrebocas.



Aunque el Ayuntamiento difundió desde el fin de semana un comunicado anunciando el endurecimiento de medidas luego de que las autoridades de salud confirmaran el primer caso de COVID-19 en el municipio, la respuesta no ha sido la esperada.



En las calles del centro, familias con niños de todas las edades, la mayoría sin cubrebocas, caminan sin preocuparse por la sana distancia y obviamente sin hacer caso a la recomendación de salir sólo una persona por familia en caso de ser necesario.



En recorrido, una patrulla de la Policía Municipal realizaba perifoneo recordando a la gente que se deben mantener en sus casas y que no se trata de un periodo vacacional, sino de una contingencia sanitaria.



Otros elementos caminan por las calles tomando la temperatura a las personas y anotando su lugar de procedencia, tras lo cual les insisten en que deben permanecer en casa.



Aunque hay comercios que permanecen cerrados por la misma contingencia, otros realizan sus actividades normales y sin tomar ninguna preocupación, como los Elektra, en donde recientemente los propios empleados denunciaron que trabajan sin que la empresa les proporcione lo mínimo necesario para cuidarse.



El departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento puntualizó que pese a que se considera obligatorio el uso del cubreboca, no hay alguna sanción para quien no lo use, sólo el llamado a la gente para que haga conciencia de cuidarse y cuidar a los demás.