Orizabeños no se aplicarían vacuna contra COVID; temen “efectos secundarios”

Ante los anuncios que se han hecho en los últimos días en referencia al trabajo que se hace en la creación de vacunas contra el COVID-19, la opinión entre los pobladores se ha dividido, algunos dicen que en cuanto se hable de la aplicación de esta no dudarán en que se les suministre, en tanto otros apuntaron que por nada del mundo se vacunarán.



En este sentido algunos dijeron que ven la gran esperanza para poder enfrentar el COVID-19 en esta vacuna, incluso que se espera que pronto pueda estar lista para así dar la batalla más de frente a este virus.



Otro grupo asegura que no dejarán que se les aplique la vacuna, pues recordaron que en la época de la influenza hace una década, se presentaron casos de Guillain-Barré, los cuales aseveraron que están relacionados con esta vacuna.



Añadieron que puede ser más riesgoso recibir estos componentes, por ello es que seguirán con sus medidas de prevención para evitar la transmisión de COVID-19.



Algunos de los entrevistados quienes coinciden con este sentir, no solo son personas de bajo nivel escolar sino también profesionistas; todos ellos no han podido erradicar la relación, que indicaron, tiene ese padecimiento con la vacuna.



Los menos, pero también importante su opinión, son aquellos que sufren de alergias y, a los cuales se les ha recomendado por parte de médicos que no se dejen vacunar ante la reacción que podría provocar en ellos.