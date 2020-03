Orizabeños no siguen recomendaciones de autoridades ante contingencia por COVID-19

A pesar del exhorto que hicieron autoridades municipales a la población, acerca de no salir de sus casas a menos que sea necesario, en diferentes calles del centro de Orizaba se observaron cientos de ciudadanos que circulaban como cualquier otro día, entre ellos personas de la tercera edad.



Este lunes, el alcalde Igor Rojí López exhortó a la gente a que se quedara en casa con la finalidad de prevenir la propagación de algún virus en esta época de contingencia por la presencia del COVID-19 en el país.



Sin embargo, este martes, los supermercados y los bancos lucieron llenos. De igual forma, se observó que la gente no respeta el guardado de distancia que tiene que ser de uno a un metro y medio por lo menos y el estornudo de codo, por citar.



También se siguió observando el saludo de mano y de beso en la ciudad, algunas otras personas dijeron que el tema del COVID-19 es una mentira y que seguirán realizando su vida de manera normal.



El que se lució con poca gente fue el Palacio de Orizaba, en donde en todas las entradas hay personal del Ayuntamiento con botellas de gel antibacterial y no se permite el paso en tanto no reciban su dosis.