Orizabeños pasean pese a que semáforo epidemiológico regresó a naranja

A pesar de que Orizaba pasó a semáforo naranja, entre la población no parece ser un tema que les preocupe, ya que las calles en el centro de la ciudad lucen con un buen número de gente.



Familias completas se observaron en las principales avenidas, como la Francisco I. Madero, en donde las personas iban de compras, paseaban con esquites y sus helados en la mano o bien se sentaban a descansar.



Pese a que los medios de comunicación dan cuenta de que los casos del COVID-19 van al alza en diversos municipios de la entidad y a la Ciudad de México se llevó un refuerzo de médicos de todos los estados del país, a los orizabeños no parece importarles.



De acuerdo con la clasificación de riesgo por semáforo vigente del 21 de diciembre al 3 de enero, el municipio de Orizaba se encuentra en semáforo naranja con un acumulado de casos confirmados de 2 mil 518, 186 defunciones y 278 casos sospechosos al día 20 de diciembre, mientras que el día anterior tenía 2 mil 522 confirmados, el mismo número de defunciones y 288 sospechosos.



Mientras tanto, elementos policiacos y de Protección Civil mantienen la campaña de concientización entre la población, para lo cual se realiza perifoneo a fin de recordar a la gente que la pandemia no se ha terminado.