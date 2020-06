Todo ciudadano orizabeño que no tenga cubrebocas puede pedirlo al Ayuntamiento, aseguraron autoridades municipales.



Destacaron que seguirán extremando las precauciones, pues hubo un incremento de 34 a 79 casos de COVID-19 en Orizaba en una semana.



Por ello, explicaron que si las personas no cuentan con un cubrebocas lo pueden solicitar de 08:00 a 19:00 horas a la línea telefónica del DIF Municipal 272 725 1859, pues diariamente se genera una lista para que la Policía Municipal pueda llevar este artículo hasta el domicilio de quien lo pidió.



Apuntaron que lo que menos se quiere es continuar prolongando la cuarentena, por ello hicieron el llamado a los ciudadanos a que no dejen de practicar el lavado de manos, guardar la sana distancia y, todos aquellos que no tengan a que salir, quedarse en casa.