Orizabeños recuerdan a jóvenes que la pandemia está lejos de concluir

Mientras Orizaba sigue en semáforo naranja por la pandemia del COVID-19, hay gente que actúa sin asumir la responsabilidad que cada quien tiene para cuidarse y cuidar a los suyos.



Vecinos del centro de la ciudad criticaron que la noche del pasado sábado se reunió en el Palacio de Hierro un grupo grande de jóvenes y sus familiares, la mayoría de ellos sin cubrebocas, al parecer para tomarse una foto de graduación en ese lugar.



Sin embargo, consideraron que no son momentos para hacer ese tipo de eventos, pues si alguno de ellos llega a tener el COVID-19 y es asintomático, puede propagar el virus a otros y éstos llevarlo a sus casas, con el consiguiente riesgo para algunos.



Llamaron a la población a ser conscientes de que la pandemia está lejos de concluir y cualquier actividad que reúna a personas, no debe hacerse en estos momentos, mucho menos si no mantienen las medidas sanitarias.



Cabe mencionar que, de acuerdo con las autoridades de Salud en su reporte diario, el Estado llegó a 54 mil 255 casos confirmados de coronavirus hasta el domingo 21 de febrero, así como 10 mil 985 sospechosos y 7 mil 851 defunciones desde que comenzó la pandemia.