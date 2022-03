Orquesta de Guitarras SEV ofrece concierto primaveral, en Xalapa

La “Orquesta de Guitarras de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), también llamada Orquesta de Guitarras Xalapa, invita al público en general para asistir al recital que ofrecerán este jueves 31 de marzo en punto de las 19:00 horas, en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa (GAX), recinto ubicado en la calle Xalapeños Ilustres No. 135.Esta agrupación fue fundada en marzo de 1995 y, debido a su incansable trayectoria de más de 27 años, actualmente se ha transformado en uno de los grupos musicales fundamentales que dan vida a la actividad cultural de este Estado y el país.La Orquesta de Guitarras se encuentra adscrita a la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación (SEV).La integrante fundadora Consuelo Bolio, Licenciada en Artes con opción en Guitarra por la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y Maestra en Música con especialidad en Dirección de Orquesta, será quien dirija el ritmo del grupo en este concierto.Bolio es catedrática de la Facultad de Música y del Centro de Iniciación Musical Infantil de la UV desde 1987. Su trayectoria ha acumulado diversas presentaciones en prestigiosos recintos culturales de México y el mundo; ha llevado su talento a varios países de Latinoamérica, Europa y Asia y ha sido acreedora de algunos de los más distinguidos premios, nacionales e internacionales, del campo musical. Actualmente es reconocida como una de las mujeres con mayor trayectoria musical del país. Su actividad más reciente fue la participación que tuvo en el Festival Internacional de Guitarra de Tlaxcala.La Secretaría de Educación de Veracruz reitera su invitación a este mágico e inolvidable concierto, cuyo repertorio involucra piezas clásicas compuestas por Raúl Ladrón de Guevara, José Arias y Rodrigo Lomán. El recital dará inicio en punto de las 19:00 horas, en el foro de la Galería de Arte Contemporáneo.Además, el viernes 1 de Abril el grupo se presentará también a las 19:00 horas en la Casa de Cultura de Coatepec, sobre la calle Jiménez del Campillo No. 4. Y el sábado 2 de abril, en punto de las 18:00 horas, tocarán en el Centro Ashram, calle Francisco Javier Mina No. 100, también en el pueblo mágico.