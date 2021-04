Orquesta Sinfónica de Xalapa dará este viernes primero de 2 conciertos

La soprano morelense Graciela Morales será la invitada del concierto que la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) presenta este viernes.



Con este concierto, el grupo artístico universitario inicia su Ciclo Dos-2021, el cual contará con obras de Paul Dukas, Florent Schimitt y Heitor Villa-Lobos, estas últimas interpretadas por la soprano mexicana Graciela Morales, bajo la batuta del director titular Martin Lebel.



Graciela Morales, antes de participar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, se presentó recientemente en los roles de Susana, de “Bodas de Fígaro”, de Mozart; Teresa, de “Las Tetas de Teresa” de Francis Poulenc; Morgana, de “Alcina”, de G.F.Handel; como Lucia en “La Violación de Lucrecia”, de Benjamin Britten, Pamina, de “La Flauta Mágica”; y como Rosina, de “La Finta Semplice”, de W.A. Mozart, entre otros.



La soprano morelense comenzó sus estudios a la edad de 15 años en Cuernavaca, bajo la batuta de la maestra Emily Israel. Posteriormente, continúa su formación profesional en la Escuela Superior de Música del INBA del 2011 al 2015, con la maestra Amelia Sierra.



Graciela Morales formó parte de la Sociedad de Valores de Arte Mexicano (SIVAM) del 2011 al 2013 y del Estudio de Ópera de la Ópera de Bellas Artes del 2017 al 2018. Participó en el Ensamble a capella “Gradus ad Parnassum” y en el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Se ha presentado en los principales foros del país, bajo la batuta de importantes directores como los maestros Arthur Fagen, Enrique Patrón de Rueda, Christian Gohmer, Xavier Ribes y James Damster.



Precisamente el año pasado fue cuando debutó de manera internacional, en el reconocido Festival de Mozartwoche, de Salzburgo, a la batuta del tenor Rolando Villazón. Actualmente forma parte del Ópera Management Alma en París y estudia con el maestro Raphaël Sikorski.



El Programa



El concierto “Bachianas Brasileiras”, que ofrece la Orquesta Sinfónica de Xalapa para este viernes, inicia con “Fanfare por Précéder la Péri”, de Paul Dukas (1865-1935), quien fue un maestro, crítico y compositor parisino cuya obra, aunque breve, tuvo gran resonancia e influencia en los compositores franceses del siglo XX.



El perfeccionismo casi patológico de Dukas lo llevó a quemar varias de sus composiciones. Su ballet de un sólo acto “La Péri” (1911) se salvó de ser destruido gracias a la insistencia de sus amigos. Se trata del último trabajo publicado por Dukas; basado en una historia persa sobre Iskender y la Péri, un hada al servicio de Ormuzd, Dios de la Luz.



Para las épicas representaciones en Bayreuth, Wagner había compuesto una fanfarria para los intermedios; esta fanfarria, basada en una alguna frase importante del acto por venir, se tocaba entre 5 y 15 minutos antes del acto. Dukas retomó esta idea wagneriana y escribió, de último momento, su “Fanfare Por Précéder la Péri” para el estreno del ballet en 1912.



Programa que continúa con “Antonio y Cleopatra” (Le camp de Pompée) de Florent Schmitt (1870-1958), músico versátil que trabajó como compositor, pianista y crítico francés. A lo largo de su vida, Schmitt se valoró por su espíritu independiente y su rechazo a identificarse con alguna escuela o grupo.



Schmitt fue considerado un pionero durante su vida, rechazado por algunos y aceptado por otros por un estilo que influyó y ayudó a preparar las innovaciones posteriores de Stravinsky, Ravel, Honegger y Roussel. En 1920 compuso la música incidental para la obra de Shakespeare “Antonio y Cleopatra”, adaptación de André Gide. La música está formada por dos suites de tres movimientos cada una. En la primera, “Antonio y Cleopatra No. 1, Op. 69” (1920), encontramos la fanfarria de metales que dibuja el escenario del campo de Pompeya: II. Le camp de Pompée.



Para concluir con “Bachianas Brasileiras No. 1” de Heitor Villa-Lobos. “Si la exuberancia, la aventura, el carisma, la creatividad y el amor por la patria los uniéramos en un sólo nombre, sería el de Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Considerado por muchos especialistas como la figura más importante del siglo XX en la música brasileña”.



Villa-Lobos logró un amplio reconocimiento internacional por la creación de estilos únicos de composición, donde se combinan las técnicas contemporáneas europeas y una reinterpretación de la música tradicional brasileña.



En un ensayo de 1947, Villa-Lobos explicó que: "Bachianas Brasileiras” es el título de un tipo de composición musical creado para rendir homenaje al gran genio de Johann Sebastian Bach. Las “Bachianas Brasileiras” suman en total 9 suites, inspiradas por la atmósfera musical de Bach considerándola como una fuente folklórica universal, rica y profunda, con todos los materiales sonoros populares de todos los países, una fuente intermediaria entre todos los pueblos. La música de Bach viene del infinito astral para infiltrarse en la tierra como música folklórica".



Tanto en “Bachianas Brasileiras No. 1” (1930), para ocho cellos o como en “Bachianas Brasileiras No. 5” (1938-1945), para voz y orquesta de cellos, Villa-Lobos rinde un profundo homenaje a Bach, donde parece evocar la fuerza expresiva que podemos encontrar en las “Partitas y Suites” para violoncello solo, combinadas con la sutileza de melodías brasileñas, con la exuberancia de sus ritmos.



Este concierto será transmitido los días viernes 9 de abril a las 20:30 horas; el domingo 11, a las 12:00 horas, a través de la frecuencia de RadioUV (90.5 FM); y el miércoles 14 de abril, a las 20:30 horas, en las plataformas de YouTube de la OSXUV y TeleUV.