Orquesta Sinfónica de Xalapa reanuda conciertos presenciales

El esperado retorno de los conciertos presenciales de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) será este viernes 23 de abril con la Gran Partita de Mozart, en la sala de conciertos de Tlaqná, Centro Cultural, en punto de las 20:30 horas.



Para todos aquellos que no puedan asistir, tendrán la oportunidad de escuchar este concierto en vivo a través de RadioUV (90.5 FM) con retransmisión el domingo 25 a las 12:00 horas y el miércoles 28 de abril a las 20:30 horas en las plataformas de YouTube de la @OSXUV y @TeleUV.



De manera ilustrativa, el programa de mano indica que “Dentro de las variadas formas de la música de concierto encontramos algunas pensadas para ser interpretadas al aire libre, como son el divertimento, el notturno y la serenata; formas surgidas a mediados del siglo XVIII, contemporáneas de la sinfonía y de la partita orquestal".



“En el caso de la serenata, el término evoca un 'saludo musical', generalmente realizado al aire libre, por la noche, dedicado a una persona amada o a personajes de cierto rango social. La forma serenata fue adquiriendo características específicas de estructura e instrumentación, las escritas por Mozart se volvieron canónicas en este sentido. La Serenata No. 10 para alientos, en Si bemol Mayor, K. 361 “Gran Partita” (ca. 1783-1784) es la obra más extensa en duración e instrumentación que Mozart escribió para conjuntos de viento, ocupando doce instrumentos aerófonos y un contrabajo. La única interpretación conocida de la Serenata –mientras Mozart aún vivía– tuvo lugar el 23 de marzo de 1784 para una academia (un tipo de concierto público) en el Teatro Imperial de la Corte, el Burgtheater de Viena”.



“La génesis misteriosa de la Serenata No. 10 y su contexto, como las demás obras escritas por Mozart en su última década, van más allá de lo musical para delinear lo social. El campo musical y sus dinámicas cambiaban rápidamente. El humor, la altivez y la arrogancia que Mozart pudo mostrar –a diferencia de sus antecesores– en muchas ocasiones eran posibles gracias que en los últimos años del siglo XVIII, las posibilidades de trabajar por cuenta propia aumentaron considerablemente para los músicos”.



“Las formas musicales se iban adaptando a estas nuevas situaciones, a los cambios en la posición social y el renombre de los principales compositores de Europa. No en vano formas como la serenata, divertimento y notturno tenían destinatarios de altos rangos y de poderes fácticos. La estética musical viraba hacia una especie de autobiografías sonoras, hacia tormentas emocionales interiores, nuevas exigencias a los músicos. Entregarnos a la apreciación cuidadosa de esta Serenata, de esta Gran Partita, podría ser una oportunidad de escuchar hacia al futuro, un futuro que se alza majestuoso como una cima solitaria y misteriosa. Un futuro más romántico".



Se pueden adquirir los boletos en línea en la página orquestasinfonicadexalapa.com y en taquilla de Tlaqná, el mismo día del evento a partir de las 11:00 horas. Precio: $80.00 más comisiones y cargo por servicio. Cupo limitado. No se admiten menores de 12 años.