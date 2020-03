Orquesta Universitaria de Música Popular y el Trío Chopin, en la Galería “Ramón Alva de la Canal”

Este será un jueves musical para el público xalapeño, con el programa que ofrece la Universidad Veracruzana con las presentaciones artísticas de los integrantes de la Orquesta Universitaria de Música Popular, el Trío Chopin y la presentación de la Revista “La Palabra y el Hombre”, en sus diferentes horarios y sedes.



Los integrantes de la OUMP presentan el Concierto de solista y piano, en la Galería Ramón Alva de la Canal, a las 18:00 horas, con el programa Suite para flauta y trio de jazz / Claude Bolling, integrado por los temas I. Baroque and blue, II. Sentimentale, III. Javanaise, IV. Fugace, V. Irlandaise, VI. Versatile y VII. Veloce, en donde participan los maestros Margarita Chávez Quijano en la flauta, Eduardo Téllez en los tambores, Germán Gustavo Paleta Hernández en el contrabajo y Carlos M. Morales en el piano.



Por su parte, el Trío Chopin conformado por Agnieszka Maklakiewicz en el violín, Anna Maklakiewicz en el violonchelo y Leonardo del Castillo en el piano, celebrando los 250 años del nacimiento de Beethoven, nos presenta su Concierto I. “Bienvenido a Viena”, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, a las 19:00 horas, con el programa integrado por los temas Allegro, Adagio cantábile, Scherzo. Allegro assai y Finale. Presto por el Trío no. 1 en mi bemol mayor Op. 1 no. 1; Adagio. Allegro Vivace, Largo con espressione, Scherzo. Allegro y Finale. Presto por el Trío no. 2 en sol mayor Op. 1 no. 2; y Allegro con brio, Andante cantábile con variazioni, Minuetto. Quasi allegro. y Finale. Prestissimo por el Trío no. 3 en do menos Op. 1 no. 3.



Y cerrando el jueves de Difusión Cultural, con la presentación de la revista “La Palabra y el Hombre”-Revista de la Universidad Veracruzana, que se llevará a cabo en el Foro de Difusión Cultural (Juárez 81colonia. Centro, Xalapa, Ver.), a las 19:00 horas, en donde participan la Mtra. Janina Harasymowicz, el Mtro. Enrique Salmerón y el Mtro. Rey Alejandro Conde V.



El jueves musical es abierto para todo público. No se lo pierda.