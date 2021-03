ORTEUV presenta este viernes penúltimo capítulo de “El Mandarín”

Este viernes a las 20:00 horas, la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana presenta a través del canal ORTEUV en YouTube, el sexto capítulo, de siete que forma parte de la serie El mandarín, un relato del escritor portugués Eça de Queiroz.



La pandemia ha resultado todo un reto para el gremio artístico, impedido a dar funciones presenciales, al respecto el actor Raúl Santamaría, intérprete del personaje principal de “El Mandarín” nos cuenta que “para estar siempre presentes con el público, mostrar que no nos hemos perdido, estamos encerrados, pero creando, con esta finalidad se escribió esta serie con guion de Luis Mario Moncada (miembro del SNCA-FONCA) y dirección de Geovani Cortés”.



“El personaje que interpreto es Teodoro N., un hombre que se hace rico de la noche a la mañana, situación que, en lugar de traer beneficios, le trae tragedia, la riqueza no es la solución a su vida, pensó que le hacía falta dinero y que al tenerlo podía hacer los planes de su vida. Teodoro descubre que sólo tiene buen sabor, el pan que día a día se gana con nuestras manos. La riqueza no hace al hombre, no le hace necesariamente feliz”.



En esta producción también participan los actores: Raúl Santamaría, como Teodoro; Juana María Garza, como viuda Limón; Héctor Moráz, Mefistófeles; Freddy Palomec, como el teniente Cruzalta; Iris Ladrón de Guevara, como mujer pared; Jorge Castillo interpreta a Ti Chin Fu.



Además de Pablo Becerras y José Palacios, como corresponsales; Karem Manzur, cajera; Marco Rojas, confesor; Ana María Aguilar, Candida,; Carlos Ortega, Camilov; Yair Gamboa, Sa-To; y la actriz Miriam Cházaro, como Monja.



“’El Mandarín’ es una adaptación de Luis Mario Moncada, nuestro director artístico, es un cuento que el adaptó, para estos tiempos en que no podemos estar en escena, todas las cosas que hemos hecho, desde hace un año. Hacemos producción en línea, como la serie ‘Díaz Mirón’, que se transmitió el año pasado”.



La serie Díaz Mirón consta de 10 capítulos, 100 minutos en total, estrenada el 26 de junio, para presentarse uno a uno, cada viernes, para finalizar el 28 de agosto pasado.



“Esta propuesta virtual se trata también del cómo se han reinventado quienes integramos la ORTEUV en las actuales circunstancias, de nuestra adaptación a la nueva forma de trabajar a distancia. El concepto y guión están a cargo de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, dramaturgo residente de la ORTEUV, y la dirección general de Luis Mario Moncada, director artístico de la compañía.”



“También para dar juego a los actores, porque en ‘Díaz Mirón’ participaron unos, otros no lo hicimos. En esta serie participamos otros diferentes. Acabamos a partir del 21 de marzo del año anterior, en cuarentena, a partir de ahí se han hecho estas series. ORTEUV tiene un canal en YouTube, donde tenemos muchos trabajos hechos a lo largo del año” explica Santamaría.



“Con ‘Díaz Mirón’ empezamos, también hay una serie de píldoras didácticas hechas por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio (LEGOM) acerca de la dramaturgia. También los actores que integran la compañía hablan de sus experiencias obtenidas de montajes pasados, realizados a lo largo de la historia de la ORTEUV, llevamos a escena ‘Estridentopolis’, de manera presencial en el teatro y en muchas partes de la Entidad, ahora con la pandemia, nos presentamos en redes.”



“Antes de entrar en pandemia, tuvimos un estreno presencial, ‘Cherán’, realizado el año pasado, puesta en escena ahora adaptada para que se pueda hacer en línea. Seguimos en el trabajo, ahora hacemos una serie con Martín Zapata, hecha a partir de un texto de él, estamos muy activos, en contacto frecuente con el público.”



- ¿Cómo ha recibido el público estos trabajos virtuales?



“Bastante bien, como ejemplo, ‘El Mandarín’, historia interesante que cuenta la historia de que es el trabajo, lo que salva el espíritu del hombre. Este primer viernes de abril presentamos el penúltimo capítulo y el próximo viernes 9 de abril el final”.



“Los capítulos son breves, alrededor de 7 u 8 minutos cada uno, toda la serie se podrá ver en una hora. Este trabajo lo grabamos a finales de diciembre del 2020, en el set hecho especialmente para la serie, en el Teatro La Caja, la dirigió Giovanni Cortés.”



A través de 7 capítulos, el público podrá descubrir los deseos de este personaje y también los remordimientos que le aquejan. La edición y animación gráfica, está a cargo de Sergio Ramírez y Eme de Armario; además ‘El Mandarín’ tiene música original de Alejandro Figueroa.



Raúl Santamaría invita al público para que la vea, “en este tipo de trabajo nos interesa que el público quede interesado en seguir la serie, son historias entretenidas que le pasan al protagonista, de una aventura ocurrida en el lejano oriente, esta es una novela adaptada a nuestro entorno, sucede en Xalapa del siglo pasado, con una serie de aventuras sucedidas en China, y de repente… surgen aventuras”.



Le recomendamos no perderse el final de esta historia del, como indica Raúl Santamaría, el actor que lo interpreta “Es un “godines” del siglo antepasado, del 19, que de repente le bota la vida los millones, dinero que le ha llegado repentinamente, que lo embarca en aventuras en el lejano oriente, cada capítulo deja al público picado con la historia, con el deseo de continuar su desenlace en el canal de YouTube, el canal ORTEUV.



La cuarentena, para todos los integrantes de ORTEUV no ha sido impedimento para realizar producciones y perder contacto con su público. “Ya que no podemos salir a escena, dice Raúl Santamaría, compartimos nuestro trabajo en línea. Por el momento tenemos una puesta en escena presencial, ‘El Mecsicano’, que se lleva a cabo con todo el riguroso protocolo sanitario”.