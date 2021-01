Osi Pirez deja dirección de AOPAC; “estoy cansada de luchar a contracorriente”, declara

Luego de 33 años de trabajar en el Programa de Niños con Cáncer, la presidenta de la Asociación Orizaba Propone A.C., Osi Pirez de Diez, dio por terminado su ciclo en esta organización que luchó al lado de muchos infantes para vencer este mal. A través de un comunicado se dijo cansada de que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y autoridades se negaron a sumarse a esta labor de salvar vidas.



"Estoy cansada de luchar a contracorriente, es una lástima que el Secretario de Salud, doctor Roberto Ramos Alor, junto con algunos directivos del Hospital Regional de Río Blanco, no quisieran voltear a ver las necesidades imperiosas que tiene este centro médico en general que atiende 56 municipios de la zona centro de Veracruz, pero sobre todo en el área oncológica donde la vida de tanta gente depende de ellos. Durante estos 33 años que estuvimos trabajando a favor de esta causa, nunca vi tanta indolencia".



En el documento Pirez de Diez, aseguró que se dejó a través de un fideicomiso los recursos necesarios para seguir cubriendo en su totalidad con el programa por lo menos 5 años más para los niños que están en tratamiento actualmente y para los que vayan ingresando.



Agradeció al oncólogo Leonardo Verduzco, fundador de este proyecto y es que enfatizó que hubo un sin fin de batallas ganadas en cada niño que salía victorioso de esta enfermedad.



Agregó que algunos ciclos se abren, otros se tienen que cerrar, y el suyo en AOPAC ya llegó a su fin."Dí lo mejor de mí, apoyando con todo mi corazón la lucha de cada uno de los padres de familia, que también fue la mía. Los papás de estos niños son el factor más importante en esta batalla, en la que junto a sus hijos se convirtieron en unos guerreros de gran corazón y con su escudo de amor, responsabilidad y dedicación se convirtieron en los héroes de esta historia".



Recordó que durante los años que trabajó en el Programa de Niños con Cáncer, se logró el sostenimiento de un albergue inaugurado desde el 2007, que trabaja los 365 días del año con capacidad para 30 personas, donde los familiares de los pacientes pueden asearse y descansar; también se alcanzó la meta de tener dos oncólogos pediatras desde el 2008 y un hematólogo en su momento.



Otro objetivo cumplido fue que desde 2009 se designó un piso exclusivo dentro de la Torre de Especialidades del Hospital Regional de Río Blanco para la atención y hospitalización de los niños del programa, donde AOPAC dona equipamiento; en el 2011 se amplió el espectro de apoyo, sumando a la entrega de medicamento oncológico, los estudios de imagenología y laboratoriales, despensas bimestrales, suplementos alimenticios, pago de traslados para la realización de estudios a otras ciudades y pago de viáticos.



Ya para el 2013 inició funciones el comedor comunitario, un espacio dentro del Hospital Regional, amplio equipado y limpio, donde diariamente se repartían más de 200 desayunos y 200 comidas, que ahora por la pandemia no se pueden otorgar.



Sin dejar atrás, expresó Oso Pirez, que se apoyó a los papás de 55 niños de este programa que interpusieron un amparo para que los infantes recibieran su tratamiento por parte del Gobierno del Estado, incluyendo sus medicinas, estudios, servicio hospitalario de manera gratuita.



"Por parte del juez se dio la suspensión de plano, sin embargo, el proceso sigue y no dudamos que la sentencia será a favor de la razón y la justicia que está de lado de los papás de estos niños enfermos, para que queden bien protegidos".



Es de mencionar que en la actualidad hay un poco más de 100 menores de edad que son atendidos en este programa, alrededor de 60 están activos y los demás solo en vigilancia.