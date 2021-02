OSX dedica su concierto virtual de este viernes a Sebastian Bach

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) presenta de manera virtual, para disfrutar desde casa y en compañía con el fin de no salir de casa y mantenernos resguardados, su tradicional concierto de los viernes, un programa con música de Johann Sebastian Bach, dirigida por su director titular, el maestro Martin Lebel, a partir de las 20:30 horas.



Este recital, además, será retransmitido este domingo 14, a las 12:00, a través de la frecuencia de RadioUV (90.5 FM) y el miércoles 17 de febrero, a las 20:30 horas, en las plataformas digitales de la OSXUV y TeleUV.



“Se cree que la mayoría de los conciertos de Bach fueron escritos entre 1717 y 1723 cuando, como Kapellmeister en la corte del príncipe de Anhalt-Cöthen, dirigía un pequeño grupo de músicos muy consumados. Cuando Bach fue a Leipzig para convertirse en cantor de la Thomaskirche en 1723, su vida profesional y personal cambió drásticamente. En Leipzig, Bach estaba a cargo de la música de tres iglesias y tenía poca necesidad de escribir conciertos y pocas oportunidades de interpretarlos. Además de una casa llena de hijos, Bach también poseía una casa llena de clavecines (dejó siete de ellos cuando murió) y suficientes instrumentos de cuerda para equipar a una pequeña orquesta, por lo que tenía sentido reorganizar su concierto de Cöthen para clavecines y cuerdas”.



“Los compositores del siglo XVIII reutilizaron su música mucho más de lo que nos sentiríamos cómodos ahora. En una época en la que se publicaba poca música y no se grababa ninguna, los compositores que cambiaban de situación a menudo se enfrentaban a la perspectiva de tener música perfectamente buena y se enmohecía en los armarios porque habían aterrizado en algún lugar donde no había público para el género de la composición. Bach, que cambió de trabajo una media docena de veces, frecuentemente reelaboró su música en diferentes formas, dando al ávido oyente de Bach mucha ocasión para el déjà vu. Sus conciertos son el principal campo de juego para el Juego de la Concordancia de Bach”.



Para terminar el concierto, la OSX presenta La Suite No. 4, pieza que se abre con una imponente obertura francesa, llamada así por su estructura lento-rápido-lento y el ritmo de su apertura. Las cuatro Suites son de estilo francés y ésta, con la orquesta más grande, lo es más enfáticamente. Le sigue un grupo de danzas francesas, terminando con un festivo Réjouissance (Celebración), en el que los timbales y las trompetas llevan la obra a un animado final.



Les reiteramos que la OSX transmitirá este concierto los días viernes 12 de febrero, a las 20:30; el domingo 14, a las 12:00 horas, a través de la frecuencia de RadioUV (90.5 FM); y para el miércoles 17 de febrero, a las 20:30 se trasmitirá en las plataformas digitales de la OSXUV y TeleUV.