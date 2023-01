OSX estrena en Xalapa Concierto para flauta, de Aram Khachaturian

El tercer concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV), augura ser memorable, por varias razones que destacan, como la participación de la virtuosa Alice Dade, quin interpretará por primera vez en Xalapa, el “Concierto para flauta” de Aram Khachaturian, programa que ofrece la Sinfonía No. 38 (Praga), de Wolfgang A. Mozart, además de la Sinfonía No. 1 de Federico Ibarra Groth, para completar con la presencia de Scott Yoo, como Director Invitado de la Orquesta..La virtuosa solista invitada responsable de ejecutar “El Concierto para Flauta” Alice Dade. tiene una carrera de gran variedad artística, que incluyen innumerables conciertos como solista, música de cámara, proyectos de grabación apariciones en televisión, y como si todo lo anterior fuera poco, el ser invitada principal en actuaciones con orquestas de Asia y la Península Escandinava. Fue premiada en la Olga Koussevitsky Wind Competition of the Musicians Club of New York y The New York Flute Club Competition. Como solista en música de cámara ha participado en Busan One Asia Festival, Chestnut Hill Chamber Series, Concordia Chamber Players at The Princeton Festival, Summerfest of Kansas City, y National Flute Association Conventions.Scott Yoo, director invitado, es director principal y director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y director musical del Festival Mozaic. Es también anfitrión y productor ejecutivo de la nueva serie de PBS Now Hear This, primera serie sobre música clásica en la televisión estadounidense, agendada para prime time en 50 años. Es director del festival de música de Colorado College y fundador del Medellín Festicámara, programa de música de cámara que reúne a artistas de talla mundial con jóvenes músicos desfavorecidos.Se recomienda al público llegar temprano y asisrir a la Charla de Concierto a realizarse en la Sala Didáctica dentro de Tlaqná, Centro Cultural, en punto de las 19:00 horas, con la participación del maestro Alfonso Rodríguez Pulido, de la Facultad de Arquitectura UV.Sugerímos no perderse ninguno de los conciertos, que la OSX presentará todos los viernes a las 20:30 horas desde Tlaqná, Centro Cultural. Se puede adquirir el Abono OSX en las Oficinas de la OSX de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 14:30 horas, o compra los boletos en línea en www.orquestasinfonicadexalapa.com, Tienda UV y Taquilla Tlaqná.Teléfono: 228 818 0834 y correo electrónico: [email protected] De la OSX informan que “ la “Sinfonía No. 1” de Federico Ibarra Groth, fue creada por encargo del director Enrique Diemecke para una dotación orquestal mozartiana (una orquesta reducida típica del s. XVIII), fue escrita con una duración límite de diez minutos, haciendo un cuidado preciso sobre cada detalle de la obra. Comprimiendo la idea y materiales de una sinfonía tradicional de cuatro movimientos en uno sólo, proceso que siguieron otros compositores destacados como Scriabin o Nielsen”.“Debido al inconmensurable éxito de Mozart con “Las Bodas de Fígaro” en Praga, este decidió visitar la ciudad checa en uno de sus viajes más satisfactorios de su carrera. Tras vastos festines con abundante comida, pomposos bailes y célebres menciones a su ópera aquí y allá; la visita de Mozart finalizó con dos apariciones públicas que cautivaron a la ciudad con el estreno de su Sinfonía No. 38, Praga. Fechado al 6 de diciembre de 1786, la partitura reflejó su estilo sofisticado de composición, omitiendo el minueto para reforzar el dramatismo de la misma. Pieza que pone en tela de juicio toda muestra de aparente alegría, música que exhibe luz con oscuridad eternamente al acecho”.“Por el característico estilo de composición de la obra, los pronunciados pasajes que requieren incluso respiración circular, así como la vasta duración que posee; el Concierto para flauta de Aram Khachaturian grita en todo sentido: “Concierto para violín”. Y es que se trata de la adaptación del Concierto para violín escrito en 1940 por Khachaturian, adaptado para flauta por Jean-Pierre Rampal en 1968 a petición del mismo creador”.“Su famosa introducción, el exotismo que prevalece durante toda la obra y la brillante armonía en la que convergen los tres movimientos la hacen una pieza solamente para los más valientes y capaces flautistas”.