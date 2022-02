OSX inicia febrero con música, ofrecerá concierto en Tlaqná de Xalapa

La actividad musical de febrero se inicia con el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) para este viernes en la sala Tlaqná, en horario de las 20:30 horas, con un atractivo programa con obras de Franz Schubert, C. María Von Weber y Joseph Haydn como estandartes de una velada llena de romanticismo y drama.Desde la OSX nos informan que el programa inicia con la "Obertura Rosamunda" de Franz Schubert, que recibió por encargo del Teatro de Viena para componer la música incidental para la obra "Rosamunda, princesa de Chipre" de la poeta alemana Helmina Von Chézy. Una obra para la que Schubert recuperó una obertura que había escrito tiempo atrás y que desde entonces pasó a conocerse como "Obertura Rosamunda".“Después se presenta la Sinfonía No. 8 “Inconclusa” de F. Schubert, que se caracteriza por poseer dos movimientos sin pista o convicción alguna de que tuviera un tercero; comenzando con un Allegro moderato romántico y posteriormente un Andante con moto repleto de contrastes en tiempo y dinámica. El público supo de ella hasta cuarenta años después de la muerte de Schubert y el misterio prevalece rodeándola con un encanto único”.“Tras esto prosigue la Obertura Oberon en la cual un mundo de hadas, elfos y seres fantásticos fue el que Carl M. Von Weber y el libretista James Robinson Planché recrearon en esta ópera. Una de las obras capitales del romanticismo alemán, considerándola algunos la antesala de los dramas wagnerianos que vendrían posteriormente”.“Finalizando este concierto con la Sinfonía No. 93 de Joseph Haydn, compuesta a finales de la primavera de 1791 en el seno de Inglaterra y escrita como parte de la serie de sinfonías completadas para el primer viaje de Haydn a Londres. Su llegada a dicha ciudad supuso una revolución musical que impactó hasta en los barrios más bajos con conciertos en todas partes. La presente composición fue la primera de esta aclamada serie y consta de tres magníficos movimientos identificables por el estilo de Haydn en la etapa final de su carrera. Una gran experiencia musical que la OSX brindará este viernes 4 de febrero a las 20:30 para el público xalapeño y foráneo. Con venta de boletos en el sitio web de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y en taquilla Tlaqná el día del concierto.”Para todos aquellos que no puedan asistir, tendrán la oportunidad de escuchar, en vivo, por radio UV en 90.5 FM.