OSX interpretará “Concierto para dos pianos y percusión” de Béla Bartók, este viernes

Con la participación destacada de cuatro solistas: Jan Bratoz y Diana O. Castro en el piano; Jesús Reyes y Rodrigo Álvarez en la percusión, será el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) este viernes bajo la dirección de su director titular, el maestro Martin Lebel, ganador del Concurso Prokofiev, celebrado en San Petersburgo, Rusia en 2003.“Desde Stravinsky, Debussy y hasta el austriaco Schoenberg, el ‘Concierto para dos pianos y percusión’ de Béla Bartók, es una consagración de estilos e influencias musicales de distintos artistas que se reflejan en uno de los mejores trabajos del reconocido compositor húngaro. En su versión de sonata fue compuesto en 1937 y hasta seis años después fue reformado como concierto, esto debido a que en primera instancia era más sencillo encontrar un cuarteto de acompañamiento (música de cámara) que una orquesta completa para su interpretación. Inspirado además en Ditta, segunda esposa de Bartók, quien junto a él interpretó esta maravillosa sonata convertida en concierto”.Alejandro Arcos Barreda, de la OSX, agrega que “Bartók demuestra en este trabajo las posibilidades del piano como instrumento de percusión, además de usarlo como lienzo para la majestuosa incorporación de sonidos brillantes de la misma familia como el xilófono, el triángulo o los platillos; además de otros más opacos pero impactantes como los que ofrece el tam tam y los tambores”.“Un entramado complejo de colores musicales que cobrará vida a través de la participación especial de percusionistas y las virtuosas manos de los solistas: Diana Ortigoza, pianista invitada; y Jan Bratoz, pianista de la OSX”.“De notable carácter épico, Prokofiev crea una sinfonía de tiempo de guerra al estilo clásico. Sin ser programática, refleja en sus temas heroísmo y el mal; la amargura transitoria y la alegría de la victoria. Haciendo alusión a la victoria del pueblo ruso sobre el nazismo. Con la participación y protagonismo de alientos y metales marcando la pauta al inicio de cada movimiento con gran brillantez; cambiando a través de los temas que evocan sus raíces rusas, la marcha de las tropas teutonas y el ambiente festivo hacia el final de la obra”.Los boletos para este concierto podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración, Zona UV, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h) y en Taquilla Tlaqná el día del evento a partir de las 11:00 horas y hasta agotar existencia.La maestra Diana O. Castro, colocada como una de las pianistas más prometedoras de la nueva generación de artistas mexicanos, ha conquistado el aplauso de audiencias nacionales y extranjeras por su brillante técnica pianística, su innegable musicalidad y su atractiva personalidad escénica. Ganadora del Primer Lugar en el 2001 Mississippi Music Teachers Association Piano Competition. Realizó numerosos conciertos para la difusión de la música para piano como el Festival Internacional Poletje Evropske Kulture 2008 en Ljubljana, Slovenia, en el Festival Junio Musical 2005.El maestro Jan Bratoz, originario de Eslovenia, el pianista Jan Bratoz graduado con honores de la Universidad Mozarteum, se ha presentado en Austria, Alemania, Holanda, Suiza, Croacia, Italia, Estados Unidos y México tanto como solista como en ensambles de cámara. Su labor musical le ha permitido obtener el Primer lugar en concursos como el Concurso Nacional de Eslovenia, Bradshaw and Buono International Piano Competition New York, USC Concerto Competition Los Ángeles, y segundo en Los Ángeles Liszt Competiton entre otras. En el 2005 fue invitado a participar como solista con la Pacific Symphony Orchestra (USA) y en el concierto de ganadores en Carnegie Hall en New York, 2007. En el 2011 y 2013 participó como solista con la pianista Diana Castro con la OSXS. Es pianista principal de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.El maestro Rodrigo Álvarez, es egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana (FMUV), ha realizado estudios de Maestría en Ámsterdam Holanda. Actualmente es catedrático de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y desde 2010, timbalista principal de la OSX.El maestro Jesús Reyes, graduado como Maestro en Música por la Universidad del Norte de Texas (EUA) y en la Escuela de Perfeccionamiento “Vida y Movimiento”, con la especialidad en percusiones. Como director de Ensambles de Percusiones, se ha presentado en festivales internacionales y como miembro de diversas orquestas, se ha presentado en Cuba, España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Estados Unidos. Ha realizado más de 100 conciertos, como Director del Ensamble de Percusiones de Xalapa, en gran cantidad de municipios, centros de integración, escuelas, festivales y plazas en todas las zonas del Estado de Veracruz.