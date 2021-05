OSX interpretará obras de Revueltas, Hindemith y Britten, este viernes

Tres obras para quinteto son las que presentará la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) en su cuarto concierto del año en la sala de conciertos de Tlaqná Centro Cultural, este viernes a las 20:30 horas bajo la dirección del español José Luis Castillo.



Las Obras



“El puro entusiasmo y el poder de su música llevan a pensar en Revueltas, principalmente como un compositor orquestal, pero muchas de sus obras están escritas para fuerzas relativamente modestas. A menudo, es la ferocidad de su sonido, y el uso liberal de la percusión, lo que le da a la música una textura más grande de lo que su diseño real podría sugerir. Incluso una pieza tan relativamente modesta como el octeto lúdico ‘Ocho x Radio’ (1933) se siente como una pequeña partitura orquestal. Curiosamente, la primera Pieza para 12 instrumentos (1929; sin título de Revueltas) parece mucho más pequeña, en escala, a pesar de ser más larga. Los cuatro movimientos trazan un curso suave en el aumento de tempi desde Lento hasta Allegro”.



Por otra parte, las obras de música de cámara se encuentran entre las obras instrumentales más exitosas de Hindemith de la década de 1920. Cuando fue el estreno mundial de Kammermusik No. 1 el público exigió una repetición del tercer y cuarto movimiento. Cabe aclarar que el título de la serie de obras que consta de siete composiciones en total es engañoso: las piezas individuales tienen más bien rasgos solistas concertantes. El número 1 se caracteriza por 'instrumentos', como una lata llena de arena y una sirena, así como por el rico uso de la percusión.



“La Sinfonietta” es una sinfonía compuesta en 1932 por Benjamin Britten, cuando tenía 18 años, mientras estudiaba en el Royal College of Music. Pieza para 10 instrumentos o pequeña orquesta, Se presentó por primera vez en 1933 en The Ballet Club de Londres, dirigida por Iris Lemare. Fue publicada como su Op. 1 y dedicada a su maestro Frank Bridge.



La obra está compuesta originalmente para cinco instrumentos de viento y cinco de cuerda: flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, dos violines, viola, violonchelo y contrabajo. En febrero de 1936, Britten revisó la partitura para una pequeña orquesta de cámara con dos trompas y una pequeña sección de cuerdas, que se interpretó sólo una vez en su vida.



El Director



José Luis Castillo, director huésped de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, estudió composición, análisis y dirección de orquesta en Valencia, Salzburgo, Luxemburgo y París con Manuel Galduf y Alexander Müllenbach.



Su doble faceta de director y compositor le ha permitido ser considerado como uno de los especialistas en el repertorio moderno y contemporáneo, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.



Ha dirigido el estreno mundial de más de 200 obras, además de las primeras audiciones en Latinoamérica de algunos de los principales compositores de finales del siglo XX. Actual director del Centro de Experimentación y Producción de la Música Contemporánea (CEPROMUSIC), Castillo se ha presentado en 25 países, dirigiendo más de 70 orquestas. Además, ha sido director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y director musical de la Camerata de las Américas.



Como compositor, sus obras son interpretadas regularmente en importantes festivales y foros de música contemporánea. En el campo de la educación musical ha sido director artístico de Instrumenta y, desde 2008, es profesor de composición en la Escuela Superior de Música del INBA. Durante dos ediciones coordinó el Ciclo de Música Contemporánea del Festival Internacional Cervantino. En la actualidad colabora con la edición crítica de las obras de Silvestre Revueltas, lo que le ha llevado a grabar la obra orquestal inédita de este compositor, además de 14 discos.



José Luis Castillo ha recibido premios y distinciones en Italia, Luxemburgo y Holanda y ha sido merecedor, en dos ocasiones, del premio de la Unión Mexicana de Críticos de Teatro y Música.



Ya pueden adquirir los boletos en línea en la página orquestasinfonicadexalapa.com y en taquilla de Tlaqná, este viernes a partir de las 11:00 horas. Precio: $80.00 más comisiones y cargo por servicio. Cupo limitado. No se admiten menores de 12 años.



Este concierto se llevará a cabo el viernes 14 de mayo a las 20:30 horas y será transmitido en vivo a través de RadioUV (90.5 FM) con retransmisión el domingo 16 de mayo a las 12h00 y el miércoles 19 de mayo a las 20h30 en las plataformas de YouTube de la @OSXUV y @TeleUV.