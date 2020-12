OSX ofrecerá obras de Tchaikovsky y Revueltas bajo la batuta de Martin Lebel

Bajo la batuta de su director, el maestro Martin Lebel, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) nos brindará este viernes 11, dos obras hechas con el corazón, la pureza de un corazón mexicano y un corazón ruso, los que se unirán en punto de las 20:30 horas en la sala de conciertos de Tlaqná, Centro Cultural.



Los boletos para este concierto ya se pueden adquirir en línea en orquestasinfonicadexalapa.com o en taquilla el mismo día viernes, en horario de 11:00 a 20:15 horas. No olvidemos que por la restricción sanitaria, el cupo será limitado. Los precios de los boletos para el concierto son de $30.00, para estudiantes con credencial, la cual debe presentarse al ingresar y $80.00, entrada general, más comisiones.



Elsyleny Olivares Riaño, vocera de la OSX, dio a conocer que "el material musical de Planos, de Silvestre Revueltas, consiste en un número de unidades cerradas, cada una con una singularidad propia, definida por el uso de elementos como el timbre, la intensidad, la articulación, la elección del registro, el esquema melódico, el compás, el diseño rítmico o la longitud. Construyendo episodios con una densidad variable de información en capas y estableciendo cuidadosamente un plan para su evolución en su composición. Sus ingeniosos motivos musicales se unen en un discurso que puede ser a la vez fluido y abrupto, un fiel espejo de la batalla diaria dentro de la conflictiva imaginería de sus mundos interior y exterior.



"Por otra parte, en 1880, fue compuesta la ‘Serenata para cuerdas en Do mayor Op. 48’, de Tchaikovsky, quien decía: ‘La escribí desde la compulsión interior. Esta es una pieza de corazón y por eso, me atrevo a esperar que esta obra no carezca de cualidades artísticas’. Una obra de cuatro movimientos, el primero de ellos dedicado a Mozart, un homenaje a su estilo. Tanto el tema principal del Allegro con spirito, basado en la forma de la coral de apertura de la Serenata, como la propia coral, que es el gesto final del movimiento, proporcionan un sentido de unidad que abarca toda la obra”.



No se pierda este que será uno de los últimos conciertos del año. #TuOSX te espera con todas las medidas para garantizar tu salud.