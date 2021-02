OSX presenta Genios del Siglo XX, con composiciones de Stravinsky y Bloch

Genios del Siglo XX es el nombre del programa que ofrece la noche del viernes la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la batuta del maestro Jorge Vazquez, el creador de Filarmonía, la propuesta musical xalapeña que ha logrado posicionarse a pesar de trabajar de manera independiente, sin financiamiento oficial.



Será una noche especial, dedicada a compositores que marcaron directrices e inspiraron las composiciones de siglos venideros. Noche de concierto que comienza con el ballet en la orquesta, "Apollon Musagète", de Stravinsky, para continuar con "Concierto Grosso No. 1".



Del suizo Ernest Bloch, escucharemos, en la segunda parte, su Concerto Grosso No. 1 para orquesta de cuerdas con piano obbligato compuesto en 1925.



Esta es la segunda ocasión en que la Orquesta Sinfónica de Xalapa es dirigida por la batuta del maestro Jorge Vázquez, la primera fue seis años atrás, por coincidencia en la última semana de febrero de 2015.



“Muy contento de estar de nuevo, he sido bienvenido por todos los integrantes de la Orquesta. Presentaremos un programa muy padre, Genios del Siglo XX, con dos obras muy peculiares Stravinsky y el concierto Grosso número 1 de Ernesto Bloch. Ambas piezas son distintas, con una ejecución a la hora de componer muy distinta, que evoca elementos del ballet clásico ruso y formas barrocas”.



“La esencia, totalmente siglo XX, funciona bien, porque tienen el mismo origen, no se inventaron la forma, es un origen clásico, son formas clásicas, ellas lograron evolucionar.” Nos dice entusiasmado a la par que comenta “Me enamore de la música desde que escuchaba a la OSX, desde hace ya 18 años”.



“Este concierto es un reto, hablando musicalmente, un lenguaje único, por un lado Stravinsky, es una obra virtuosa, idónea para la orquesta. Con requerimientos técnicos evolucionados, se metía en un género, lo evolucionaba al mil por mil. Música muy pálida, parca, lo difícil es poder darle vida sin perder la parte estoica del concepto del ballet, un reto interesante.”



“El otro es más natural, toda la parte de los colores que se enlazan voces, ¡es un reto!” nos asegura y agrega, “participa un grupo de músicos reducido, por la pandemia, con la instrumentación requerida por los protocolos de salud.”



El concierto se trasmite este viernes por Radio UV, a partir de las 20:30 horas.