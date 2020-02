Oteapan llevará a Suprema Corte pleito con Chinameca por terreno

El presidente municipal de Oteapan, Berlín López Francisco, advirtió que controvertirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el decreto 547 por el cual el Congreso local otorgó 26 hectáreas de terreno conocido como Tina Chica al municipio de Chinameca, en un conflicto por límites que recientemente fue dirimido.



Incluso, el Alcalde no descartó que pueda haber enfrentamientos entre los pobladores de ambos municipios, ya que dijo “no puede controlar al pueblo” tras la decisión de los legisladores que consideró ilegal al entregar esas tierras en sesión del jueves pasado.



“Yo no puedo controlar al pueblo, es una reacción que se va a venir en cadena y por eso buscamos el diálogo y la concertación”, advirtió al acudir al Congreso del Estado.



El Alcalde criticó que los diputados locales hayan prácticamente copiado un acuerdo que se tuvo en 2003 y lo hayan sometido a votación sin siquiera acudir a realizar una inspección ocular, debido a la premura por cumplir con el fallo de la Suprema Corte que los mandató a resolver el conflicto.



“Somos respetuosos de las instrucciones del Congreso, sabemos que tenemos derecho como municipio y el Congreso cayó en algunas irregularidades e ilegalidades en ese dictamen y no se hizo uso de todos las herramientas y medios que nosotros habíamos puesto. No se llevaron a cabo inspecciones oculares por parte del INEGI (...)”



“El decreto se extrae un decreto de 2003, se copia y eso es lo que se votó, por premura porque la Suprema Corte de Justicia le había exigido al Congreso que solucionara ese tema. Es un decreto que fue aprobado por mayoría de diputados y nosotros vamos a acudir a la controversia constitucional”, subrayó.



Dijo que resulta sospechoso que apenas un día después de que se realizará la audiencia final en el Congreso, a las 10 de la mañana del otro día ya estaba listo el dictamen para votación, mismo al que sólo se opuso el legislador, Gonzalo Guízar Valladares.



“Nosotros venimos a audiencia el 27 y ya para el día 28 y ya estaba estructurado el acuerdo y con todo respeto, a lo mejor los asesores jurídicos del Congreso ya tenían mucho más antes ese dictamen”.



López Francisco dijo que no están dispuestos a ceder esos terrenos a Chinameca porque desde hace 30 años en ese lugar se encuentran una telesecundaria, una primaria y hasta un kínder que corresponde al municipio que gobierna.



“No estamos diputados (a ceder) porque la fracción que fue asignada a Chinameca se encuentra enclavada en nuestro municipio, en terrenos de nuestra escuela telesecundaria que hace más desde 30 años se asentó ahí y también un jardín de niños y una primaria”, añadió.