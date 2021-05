Otra denuncia contra “Chiquiyunes”; ahora por propaganda ilegal

El representante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado (OPLE), David Agustín Jiménez Rojas, denunció al excandidato a la Alcaldía de Veracruz por la Alianza PAN-PRI-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, por supuestamente contravenir a las normas sobre propaganda política y electoral.



En la queja presentada en la Secretaría Ejecutiva del ente comicial, en la que también se involucra al blanquiazul por culpa in vigilando, lo acusa de violentar lo establecido en el artículo 70 fracción VII del Código 577 Electoral del Estado de Veracruz, en materia de respeto a las instituciones y los valores democráticos.



Y es que lo señala de la difusión de una invitación pública y masiva a un presunto evento proselitista, a celebrarse el día 23 de mayo del 2021 en punto de las 10:30 horas, en la avenida Independencia esquina Rayón de la colonia Centro del Puerto de Veracruz.



Para Jiménez Rojas esta invitación vulnera la legislación vigente, toda vez que “es un hecho notorio y público” que a Miguel Ángel Yunes Márquez el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le canceló el registro para contender por la Presidencia Municipal del puerto jarocho y continúa difundiendo propaganda electoral de campaña en la red social Facebook.



Además, asegura, se sigue ostentando como candidato al referido cargo, lo cual quedó anulado desde el pasado 18 de mayo cuando el órgano jurisdiccional concluyó que él no cumplió con el requisito de residencia efectiva de más de tres años en el referido municipio.



El morenista ante el OPLE aseguró que su compromiso es con Veracruz y el partido que representa no permitirá que se ensucie la elección. “Seguimos defendiendo que nadie está por encima de la Ley”, finalizó.