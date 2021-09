Otra niña de Veracruz gana amparo para ser vacunada

Otra niña de Veracruz ganó un amparo para ser vacunada contra COVID-19, mientras las autoridades mantienen su negativa a inmunizar a menores de edad.Se trata de la pequeña Lidia Morales Castillo, de 14 años, quien deberá recibir el fármaco de Pfizer.Glenda Castillo, madre de la menor, indicó que fue a mediados de agosto cuando promovió el juicio en contra de la Secretaría de Salud de Veracruz para que su hija sea inmunizada, después de vueltas, el pasado 26 de agosto le resolvieron a favor.El Juez ordenó que Lidia fuera revisada médicamente en el Hospital Infantil de Veracruz, chequeo que se realizó este viernes.“Nos preguntan todos los detalles de la niña, si ha estado hospitalizada, afortunadamente no ha tenido ningún tipo de problema y ha sido aprobada, fue una valoración exhaustiva, examen físico, historial médico y el doctor dio el visto bueno y depende que nos canalicen para que nos digan fecha y módulo de vacunación", dijo.Este mismo día, cabe destacar, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se investigarán los amparos que se están otorgando para que menores de edad sean vacunados, aludiendo que detrás de esto habría intereses de farmacéuticas.Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García reiteró que ninguno será vacunado mientras las farmacéuticas no envíen dosis específicas para niños.En el caso de Lidia, no presenta comorbilidades, pero desea la vacuna para mayor seguridad."Ella no tiene ninguna enfermedad. Los niños están tan expuestos, sobre todo con la variante Delta y no tenemos garantía", dijo su madre.El médico enviará el informe al Juzgado Cuarto para que se le asigne fecha y lugar para la vacunación.