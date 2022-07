A la Redacción y al alcalde Ricardo Ahued:Hace 8 días el señor Alcalde subió un video durante la visita que hizo de manera "sorpresiva" a las obras que se realizan en la calle Sayago y paseo de las Palmas (Ánimas) y donde dijo "muy molesto" que tomaría acciones contra las empresas que no tenían gente trabajando en domingo.El día de hoy, 17 de julio, en la calle Tamborrel, en pleno corazón de la ciudad se encuentra una obra donde no se observó a ningún trabajador como lo muestran las fotos. ¿Dónde está la mano dura del señor alcalde? ¿O solo fue para elevar popularidad?Además, por ningún lado se observa un operativo vehicular para agilizar el tráfico generado por las obras, tal es el caso de la calle Lucio, donde un carril es utilizado completamente como estacionamiento, lo que genera que la fila de autos llegue casi hasta la avenida 20 de Noviembre. Obras sin planeación... No hay un plan.Atentamente,