Otra queja contra CMAS Xalapa por falta de agua; ahora en colonia Valle de los Pinos

A quien corresponda,



Por este medio solicito de su apoyo para denunciar la falta de servicio de agua en la colonia Valle de los Pinos, la cual pertenece al sector de la colonia Revolución.



Desde el domingo 7 del presente se ha estado reportando y no hay respuesta por parte de CMAS, se han realizado varias llamadas a dicha Comisión.



Varios de los vecinos han levantado su reporte durante la semana, en CMAS nos dijeron que enviaran una pipa de agua esto fue el día jueves, nos comentaron que el día de hoy ya amaneceríamos con agua y no fue así. Esto correspondiente al tandeo correspondiente a nuestro sector.



Al realizar en reporte a CMAS tardan en contestar, y cuando lo hacen nos comentan que no hay reportes por parte ningún vecino que nadie se a quejado por falta de servicio, cuando estamos en contacto con los vecinos y comentan que todos han estado reportando la falta de servicio.



Atentamente,



(...)