Otra vez, obligan a cerrar a negocios no esenciales en Veracruz Puerto

Por segundo día consecutivo se realizó el operativo en el Centro Histórico de Veracruz para cerrar los negocios no esenciales; a diferencia de este lunes, varios comercios ya no abrieron, otros más pretendían operar, pero al ver a personal de inspección, dejaron a los trabajadores afuera y con las cortinas abajo.



Negocios como zapaterías, tiendas de ropa y telas, estaban ya listos para abrir, pero se echaron para atrás ante el operativo.



Representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Jefatura de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud, de la Policía Naval, Comercio Municipal, Policía Municipal y Protección Civil, recorrieron e ingresaron a los comercios que no están autorizados para aperturar.



El objetivo es reducir los riesgos de contagios en Veracruz considerado como color rojo, de acuerdo con el personal de salud, se estima que en siete días se vería reflejado el impacto con la disminución de casos.