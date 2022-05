Otra vez, por día festivo, no dejaron trabajar a Limpia Pública de Veracruz Puerto

Nuevamente, personal sindicalizado de Limpia Pública de Veracruz se manifestó porque no pudo laborar en día festivo, encontraron las bodegas cerradas, sin reloj checador y no se les permitió salir a realizar sus actividades.Como ya había pasado en Semana Santa, los empleados agremiados al sindicato fueron sustituidos por personal de confianza para no pagarles las horas extras y día feriados.Asimismo, reclamaron que siguen sin llegar las despensas que tradicionalmente se les entregaba al personal sindicalizado.“Es un día festivo y recibíamos pago extra y nos ayudaba con la situación económica. El día de hoy nos están quitando también la despensa, ya son 3 meses que no nos dan la despensa, es el municipio que nos está quitando, nos cierran las bodegas para que no podamos salir a laborar, no sacar la herramienta”, dijo Laura Cano, barrendera de Limpia Pública.En los días santos, tampoco se les permitió realizar sus labores, por lo cual reclamaron a la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, a quien ya habían hecho el llamado a que cumpliera los acuerdos sindicales.Reclaman que son sustituidos por personal nuevo y sin experiencia.“Nos están sustituyendo por personas que no conocen cómo están nuestras calles, no tenemos nada en contra de los nuevos, el Ayuntamiento metió a nuevas personas, son personas que están intentando sustituirnos, no pueden, porque no tienen la experiencia, nunca había pasado, nos está pasando con nuestra querida Alcaldesa”.La misma alcaldesa, Patricia Lobeira, precisó la primera vez que protestaron que la determinación de no permitirles trabajar en día festivo es para reducir la nómina y ahorrase 23 millones de pesos al año por pago de horas extras.