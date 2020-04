Otra vez, protestan palaperos de Villa del Mar; los amenazan y dejan sin apoyos

Aunque ya accedieron a pedir a turistas y la población en general que se queden en sus casas, comerciantes de la playa de Villa del Mar, en la ciudad de Veracruz, se manifestaron nuevamente este martes para exigir a las autoridades una solución para enfrentar la crisis por coronavirus, pues de no trabajar se quedarán sin ingresos.Comerciantes ambulantes, meseros y prestadores de servicios turísticos se colocaron a la orilla del mar, con cartulinas en mano, luego de que fueran “plantados” por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que se suponía iba a llegar esta mañana a dialogar con ellos.Cabe señalar que este fin de semana y todavía este lunes, familias enteras llegaban a esta playa pese a la contingencia nacional por COVID-19 y los exhortos de autoridades a que se quedaran en casa. Incluso, los palaperos llegaron a “correr” a policías que pedían a la población retirarse Ahora, este día, también reprocharon que el alcalde Fernando Yunes Márquez pidiera usar la fuerza pública para desalojarlos y retirar a la gente en playas.Destacaron que el 70 por ciento de los trabajadores son mujeres y no es necesaria la violencia. Además, les piden que se retiren pero no se acercan para plantear algún apoyo.Asimismo, acusaron que la administración municipal les cobró 700 pesos en permisos para comercializar en esta temporada, cuando ya estaba la contingencia.