Otra vez, se encarecerá la tortilla este año, advierten

Un nuevo aumento en el precio de la tortilla se espera para este segundo semestre del 2022 debido al incremento en los costos de la harina.El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, afirmó que será uno o dos pesos lo que suba en los costos.Recalcó que no son los empresarios los responsables de este aumento, sino la falta de políticas públicas."Los ciudadanos nos reclaman que somos nosotros los responsables que esto suceda, y no somos nosotros, es el sistema, las políticas públicas, los senadores, los diputados y el Gobierno Federal no sólo de esta administración sino de las anteriores, al dejar en un estado de indefensión al alimento más importante de todos los mexicanos", dijo.López García recordó que la actual administración federal eliminó de la lista de la canasta básica el producto alimenticio, por ello, pidió nuevamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que voltee a ver al sector de los industriales de la masa y la tortilla, "estamos a sus órdenes para ejercer políticas públicas y así la gente pueda consumir la tortilla".Puntualizó que esta situación se vive varios estados de la República y en ese sentido, pidió a los productores ocupar el maíz al ser más rentable y ofrecer mayores beneficios.A los empresarios harineros, les dijo que es necesario buscar los parámetros de manera conjunta para detener el incremento del precio de la tortilla.En todo el país hay 130 mil unidades de negocios de la industria de la tortilla y representan el 96 por ciento de ingresos del Producto Interno Bruto (PIB).Este año la tortilla podría alcanzar precios históricos, hasta de 25 pesos por kilo.