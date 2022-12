Otro Ayuntamiento, otro pleito: Síndica de Tempoal acusa violencia de Alcalde

La síndica del Ayuntamiento de Tempoal, Yesica Hernández Santos, acusó de violencia política en razón de género al alcalde Néstor Rodolfo Rivera Pérez y a su padre Celestino Rivera Hernández, quien funge como su asesor y de quien dijo, es quien realmente gobierna en Tempoal.Por esto, la edil interpuso quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).Durante entrevista, la Síndica de 23 años y originaria de una comunidad indígena, explicó que este lunes, a las 12:00 horas, intentó ingresar a Palacio Municipal y los policías le impidieron el paso por órdenes de Celestino Rivera, llegando a los empujones, golpes, e incluso al robo de sus dos teléfonos celulares con los que grababan las agresiones.A decir de Hernández Santos, la razón por la cual no le permitieron ingresar es porque se ha negado a firmar los estados financieros, puesto que el Alcalde no explica que se hace con los recursos y se tienen sospechas de malversación y desvío.“Al Presidente, su papá es quien le da órdenes, él es quien está manejando esta administración y el día de ayer que yo me presenté me negaron el paso, pregunté las razones, no me quisieron decir ni explicar, no me mostraron algún oficio firmado por el Presidente y yo quiero pensar que es porque en estos meses que pasaron, le pedí al Presidente que me mostrara los estados financieros del municipio y quien me respondió fue el asesor, quien me cuestionó el por qué quería saber los estados financieros”, dijo.Al señalar que como Síndica, ella es la que firma toda la documentación y debe estar enterada del destino de los recursos, puesto que cualquier anomalía es su responsabilidad, dijo que sospecha de irregularidades cometidas por órdenes de Celestino Rivera, puesto que la hacían firmar sin dar mayores detalles ni explicaciones.Es por ello, que el mismo personaje dio la indicación al comandante de la Policía Municipal, José Antonio Fuentes Vicencio, de que no le permitieran ingresar al ayuntamiento y el encargado de la policía municipal movilizó a sus elementos y fue él directamente quien la empujó, jaló su celular y la golpeó en una mejilla, dijo.“Supuestamente quien estaba dando las órdenes era el asesor. Él es quien estaba gobernando hasta que yo dije, hasta aquí”, asentó al agregar que únicamente está pidiendo la revisión de las cuentas, para saber que está pasando con los recursos de los ciudadanos de Tempoal.Debido a ello, la sindica, dijo que teme por su integridad y la de su familia, puesto que no sabe cómo van a reaccionar ante las acciones emprendidas, pero aun así, regresará a su municipio y hará lo que esté a su alcance para mejorar las condiciones del mismo.“Quiero que mi pueblo esté en buenas condiciones”, mencionó la sindica al referir que se están haciendo obras de manera irregular.Cabe mencionar que Celestino Rivera, el asesor y padre del alcalde, quien actualmente tiene 24 años, ya fue presidente municipal de ese mismo ayuntamiento, así como también diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estuvo acusado de violación a menores e incluso fue detenido en el 2011 por violación flagrante a un menor de 12 años.De estos hechos, deben existir antecedentes en la Fiscalía General del Estado (FGE), de quien, gracias a sus influencias y posición económica, habría negociado con padres de familia de menores mancillados.1.- El 21 de junio de 2009 fue ultrajada, por Celestino Rivera Hernández, una menor de edad de extracción indígena del municipio de Tempoal, Ver., quedando radicada la denuncia en la Agencia especializada en delitos contra la Libertad, la Seguridad sexual y contra la Familia, en el expediente TUX.ESP.202/2009.2.- Autoridades municipales de aquel entonces, habrían declarado que Celestino Rivera pudo haber abusado de 4 infantes en las comunidades de La Central, El Sauce, Cueva del Tigre y La Campana. Así mismo, que el entonces diputado era acusado de sobornar a autoridades judiciales y padres de los afectados. Por lo que se ganó el sobrenombre de “El violinista del norte”.3.- También se menciona una violación en agravio de una menor indígena del municipio de Álamo, Ver., a quien -según los informes- ofreció un celular y 3,000.00 pesos a cambio de su silencio. Posteriormente intentó sobornar a los padres con la cantidad de 300 mil pesos a cambio de retirar la demanda en su contra, aprovechándose de la necesidad y pobreza de la familia.