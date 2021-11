Otro día sin muertes por COVID para Veracruz; hubo 14 nuevos contagios

La Secretaría de Salud (SS) confirma 123 mil 322 (+14 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 268 mil 404 estudiados.En lo referente a contagios más recientes, se consideran activos 172 positivos y 146 sospechosos. Durante la emergencia sanitaria suman ya 108 mil 464 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 170.Este día no hubo fallecimientos, sin embargo, la dependencia reporta 132 mil 080 resultados negativos y 13 mil 002 sospechosos acumulados.Plan de Vacunación para RezagadosSi eres mayor de 18 años y aún no te has vacunado hay nuevas fechas para hacerlo; igualmente quienes no pudieron ir por la segunda dosis cuando correspondía. Tendrán que asistir conforme al siguiente calendario, de 08:00 a 13:00 horas.23 de noviembreAcultzingo.Atzacan.Coacoatzintla.Cuichapa.Manlio Fabio Altamirano.Naolinco.Pajapan.San Rafael.Santiago Sochiapan.Tezonapa.Tlalixcoyan.Villa Aldama.24 de noviembreAtzalan.Chicontepec.Jilotepec.Lerdo de Tejada.Saltabarranca.Tepatlaxco.Totutla.24 y 25 de noviembreÚrsulo Galván.Plan Nacional de VacunaciónA fin de completar su esquema, aquellos que formen parte del grupo de 18 años y más deberán presentarse en los lugares y fechas indicados a continuación:23 y 24 de noviembreÁlamo.Minatitlán.Pánuco.Tantoyuca.Del 23 al 25 de noviembrePapantla.El titular de la SS, Roberto Ramos Alor, informó que del 26 al 29 de noviembre -en Veracruz y Boca del Río- serán inmunizados adolescentes de 15 a 17 años que no tienen comorbilidades, es decir, sin presencia de dos o más enfermedades. Posteriormente, del 29 de noviembre al 01 de diciembre, estas acciones se replicarán en Xalapa.Para recibir el biológico primero hay que registrarse en mivacuna.salud.gob.mx, al obtener el folio se descarga el documento que habrá de presentarse junto con la CURP y un comprobante de domicilio; mientras que el padre, madre o tutor llevará original y copia de una identificación oficial con fotografía.Finalmente, el servidor público expresó que la vacuna es para todos y no tiene por qué haber exigencias o protestas innecesarias, pues “el Plan Nacional de Vacunación ha contemplado a toda la población por grupos de edad, en eso vamos avanzando”.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas llama al 800 012 3456 y acude al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!