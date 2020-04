Otro fraude con financieras en la SEV; denuncian a funcionarios

Profesores denunciaron ante la Fiscalía General del Estado a funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por permitir descuentos a sus nóminas sin autorización para pagar préstamos a diversas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES).



De acuerdo con Reforma, los descuentos vía nómina fueron validados por la Dirección de Nóminas de la SEV, a cargo de Carlos Kenneth Cruz Ortiz, lo que es del conocimiento de diversas áreas de la Oficialía Mayor de esa institución, que encabeza Ariadna Selene Aguilar Amaya.



Hay al menos 800 profesores que han sido víctimas de los “moches” directos a sus nóminas, en montos que van de los 750 a los 3 mil 200 pesos quincenales.



En la denuncia con el expediente 150/2020, la quejosa acusó que funcionarias de la SEV, tanto docentes como administrativas, trataron de convencerla de solicitar préstamos en financieras particulares.



"Era un grupo que se encargaba de ayudar a los maestros pero tenía que ser confidencial, no tenía que divulgarse, se tenían que pedir préstamos de uno a seis meses, con el compromiso que en 6 meses se terminaba la deuda, se borraban las deudas y nos borraban del Buró de Crédito, también se nos prometió bonos de Día del Maestro y que me iban a convertir en socia para volver a ingresar los préstamos, hasta aguinaldo me iban a dar".



De esta manera, la financiera Consupago S.A. de C.V. y SOFOM E.R. le “prestó” 116 mil pesos, de los cuales 109 mil fueron a parar a una funcionaria de la SEV y a dos gestoras de la empresa.



No obstante, la víctima absorbió por sí sola la deuda de mil 248 pesos quincenales, que, aunque es ilegal, le es descontado de manera automática de su nómina.



Otras SOFOMES involucradas en los expedientes son Crediempleado, Grupo Peben, Financiera Fortaleza Bay Sport, Kapital Financiera, Directodo México, Kondinero Crédito Real, Financiera Maestra, Impulsora Promobien y Tío Paguitos, entre otras.



Además, los docentes presentaron comprobantes de sus nóminas ante la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz desde el pasado 20 de febrero, así como copias de los depósitos realizados a las funcionarias de la SEV y a las gestoras de dichas empresas.



Sólo en la zona de Orizaba, se establece en una de las denuncias, existen unos 400 profesores defraudados.