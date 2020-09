Otro pleito en el PAN de Veracruz: se pelean Julen y Fernando Yunes

La publicación de una fotografía del senador del PAN Julen Rementería del Puerto en el restaurante “Casa Veracruz” de Xalapa —para acusar falsamente que se reunió con el gobernador Cuitláhuac García en Casa Veracruz, la residencia oficial del Gobierno—, desató un enfrentamiento público entre el legislador y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.Y es que tras la difusión de dicha fotografía por un periódico de la ciudad de Veracruz, el Senador comentó en entrevista con una radiodifusora local que el Alcalde y su equipo habrían circulado la imagen.Posteriormente, Yunes Márquez desdeñó lo dicho y acusó al legislador de “traidor”, afirmando que vendió a su partido en 2010 para que su primo, Jon Rementería, fuera Presidente Municipal.Asimismo, afirmó que el Legislador lo estaría señalando porque está “desesperado” para que su hijo, el diputado local Bingen Rementería, sea candidato por la Alcaldía.Por redes, Rementería del Puerto contestó al edil que “la desesperación no es buena consejera porque genera divisiones”.“La competencia interna por el puerto es con el diputado Bingen. Ambos son jóvenes con futuro y les deseo mucho éxito. Por cierto, cuando guste vamos a desayunar al restaurante Casa Veracruz, se come muy rico y ya que lo conozca le va a gustar, además de que siempre es un gusto para mí convivir con un panista”, publicó Julen.Por su parte, Yunes Márquez descartó que vaya a reunirse con “traidores”.“Dedico un minuto para responder a Julen Rementeria del Puerto; no merece más. No estoy en competencia por ningún puerto con minúscula, soy orgullosamente Alcalde del Puerto de Veracruz.“De la invitación a desayunar digo no gracias, no me reúno con traidores. Y no te equivoques, la desesperación cabe más en ti; sabes que te derroté en 2012 y que así volverá a suceder. Ya veremos si aceptas tu derrota o nuevamente traicionas”.Cabe señalar que este no es el primer conflicto público entre panistas de la entidad. En 2019, luego de que Joaquín Guzmán Avilés ganara la presidencia estatal del partido a José Mancha Alarcón, la bancada blanquiazul se fracturó en el Congreso local , aunque eventualmente terminaron por resolver el conflicto