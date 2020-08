Outsourcing deja sin prestaciones a 4 millones de trabajadores en el país

En México, el outsourcing creció un 37 por ciento y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualmente hay 4 millones 128 mil 912 personas bajo este régimen, que los coloca en franca vulnerabilidad, ya que no tienen acceso a ningún tipo de prestación laboral.



Por este motivo, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo alzó la voz y manifestó su apoyo incondicional a la clase trabajadora del país, “por lo que exigimos la erradicación de esta modalidad, toda vez que en la Cuarta Transformación no hay cabida para atropellos en contra de sus derechos y no permitiremos que unos cuantos se sigan beneficiando a costa de los derechos del resto de la población”.



Apuntó, “tenemos un proyecto de nación que busca apoyar a los que más lo necesitan y es alarmante que durante la contingencia sanitaria se haya registrado un repunte en esta forma ilegal de contratación, por lo que llevaremos esta batalla hasta las últimas consecuencias y defenderemos a la población que está siendo perjudicada por tales agresiones”.



“Estamos conscientes de que el outsourcing, que se implementó en gobiernos anteriores, afectó gravemente nuestro país al otorgar a las empresas la posibilidad de evadir sus obligaciones fiscales, lo que representó un déficit en los recursos públicos y precarizó las condiciones laborales de los trabajadores al no reconocerles sus derechos”, indicó.



En el PT, agregó, “siempre hemos estado del lado de los que menos tienen y más ahora que los estragos por la crisis de salud y económica han impactado severamente su economía. Es por eso que reiteramos la lucha en contra la subcontratación y desde nuestro ámbito daremos las herramientas necesarias para desaparecer estas prácticas neoliberales que tanto laceraron a la sociedad”.