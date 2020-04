Paciente acusa que CAPASITS le negó atención médica, en Xalapa

Para las autoridades competentes.



Anunciando y propagando sobre personas vulnerables y los servidores públicos médicos como administrativos se negaron rotundamente darme la atención que necesitaba.



Únicamente quería ser revisado, clínicamente por algunas molestias cotidianas que ha tenido. Doy fe.



Soy paciente de CAPASITS y es muy lamentable que servidores públicos médicos no tengan un poco de vergüenza, ética profesional, gusto y amor a su profesión; para así querer, preocuparse y tener tal vez un poco de comparación al paciente.



No tener nada en mesa para tomar al menos temperatura, y tener más de tres médicos y negarse a atender a un paciente agendado es una falta de ética profesional.



Teniendo una doctora frente de mí, escuchándome mirándome y decirme que son órdenes de no atender a nadie y más cuando me señalan al hospital CAEV, cuando sé muy bien que es independiente y que por eso cada CAPASITS cuenta con su director o coordinado; y ordenar negar la atención médica al paciente por la contingencia que estamos pasando, cuando en una mesa hay más de tres doctores haciendo nada, incluso dos recepcionistas, incluyendo quien sale a dar el medicamento, y exhibiéndose en la mesa más de dos médicos juntos con personal administrativo sin ningún equipo para según "resguardarse" sin guantes, tapa bocas etc.



Es inaudito y falta de ética profesional, la atención que recibí por parte de los médicos que están exponiéndose afuera públicamente y sin ningún equipo o resguardo personal y ni marca de distancia a los pacientes, únicamente repartiendo recetas y sin distancia; prescribiendo y agendando afuera; en esos momento que fui a mi cita de consulta dos médicos afuera, nutrióloga agendando otra chica, la psicóloga afuera con un paciente y usted dando orden de no atendernos más con nuestra situación clínica.



Esperando no ofender a nadie ni ser grosero pero si expresar lo que pienso, creo y veo. Espero tal vez tener después el gusto de conocernos. Gracias por sus "atenciones".

Minutos después me dirijo a la dirección General del CAEV antes CEM Xalapa; con fatiga, falta de aire, ahogamiento de garganta, fui ignorado recibiendo mala atención.



Llevo autorecetando más de dos semanas, con fatiga, dolor de cabeza y ahogamiento de garganta. Tomó todos los días paracetamol 500mg, naproxeno 550mg y antigripales.