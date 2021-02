Paciente con cáncer de mama exhorta a hacer conciencia de la detección temprana

A sus 31 años, Jaira Isabel Zamudio Gómez lucha contra el cáncer de mama, hace dos meses le extirparon el seno debido a lo avanzado de su enfermedad, ahora tiene una esperanza de vida y quiere aprovecharla para hacer conciencia de la detección temprana.



Al ser una mujer joven, no pensó que el cáncer de mama pudiera llegar, hace un año y medio empezó a tener indicios pero no hizo caso. Cuando acudió al médico estaba en la etapa 2.



"Era difícil creer que fuera algo malo. Creer que podría ser cáncer a mi edad, era algo que yo decía que a personas de 40 para arriba pero no a los 30. El cáncer no mide edades, nuestras manos son vida. Con nuestras manos (recomiendo que) nos exploremos, nos revisemos y (estar alerta ante) cualquier síntoma; nuestro cuerpo nos da señales", dijo.



Jaira se recupera de la mamoplastia y ya inició sus quimioterapias, empezó a perder el cabello y sufre secuelas pero lo hace con la esperanza por seguir luchando por sus 3 hijos.



"Me quitaron mi seno izquierdo con 11 ganglios, 9 de ellos dañados. Necesito 8 quimios, 25 radiaciones después de las quimios y con eso hay una posibilidad de salir bien, porque el cáncer se descarta después de 2 años".



Perder una parte de su cuerpo también fue un golpe pero ahora cuenta con una prótesis que le donaron Mujeres Activas Contra el Cáncer de Mama (MUAC) y siente que regresa a la normalidad.



Su buena actitud y el amor por su familia la hacen luchar cada día, por ello, en el marco del Día Mundial del Cáncer pide que haya conciencia de acudir al médico ante algún indicio de enfermedad.



"Son mi motivación, cada quimio que voy, digo es una menos, no una más. Mi hijo mayor me curaba mis heridas, yo lloraba al principio al verme mis heridas y (él) me dijo: ‘Prefiero verte así que en una caja’".



Otro de sus propósitos es ayudar a personas que, como ella, enfrentan una enfermedad de este tipo.