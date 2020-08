Hola, mi nombre es Julián Jesús Romero López, padre de familia de 2 hermosas hijas, tengo cáncer y seré operado para extirpar un tumor que no se fue con la quimioterapia.



Sería la última intervención que tendría, el último empujón y necesito su ayuda.



Tengo 1 semana para encontrar 4 donadores de sangre O Rh Negativo, me operan el 24 de agosto, daría apoyo de desayuno y pasajes pero por favor, ayúdenme a encontrar los donadores o no me operarán.



Mi operación será en el IMSS Cuauhtémoc (Adolfo Ruiz Cortines), Veracruz, Veracruz y los teléfonos de contacto son 229 779 87 40 o 229 148 24 00.



Aún no cuento con número de cama, ya que seré internado el 22 de agosto.



Muchísimas gracias, bendiciones.