Paciente oncológica señala desabasto de medicamentos, en IMSS de Orizaba

Un llamado a cualquier autoridad que pueda solucionar el problema de desabasto de medicamentos que hay en el IMSS hizo la señora Patricia García, quien padece cáncer y desde hace tres meses no recibe bien su quimioterapia.



La paciente explicó que de acuerdo con su tratamiento debe tomar la quimioterapia tres veces a la semana, pero cuando va no hay.



Relató que hay un contador que se llama Elías que le ayuda a conseguir los fármacos, pero tienen que estar buscando porque no hay.



Agregó que en ocasiones lo llegan a conseguir pero no en la dosis que le corresponde; entonces toma lo que hay cuando puede.



Reconoció que esto afecta su salud, y actualmente que le regresó el cáncer le van a hacer cirugía.



“Me van a hacer unas cirugías porque ya me regresó el cáncer, ya no tengo la glándula tiroides, vine porque me sacaron sangre porque me van a hacer los estudios preoperatorios, pero quién nos va a ayudar para que tengamos las quimios”, cuestionó.



La paciente mencionó que el desabasto de medicamentos en el Hospital General Regional de Orizaba es grande y hace como mes y medio no había omeprazol, el cual puede comprar, pero las quimios no la venden en cualquier lugar.



Al hacer pública su queja, pidió que alguna autoridad tome conocimiento de esta problemática y se haga algo para solucionarla.