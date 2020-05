Pacientes con COVID-19 tienen que esperar horas para ser internados en Hospital de Coatza

En Coatzacoalcos, la crisis de atención a personas con COVID-19 aumenta, tanto así que los pacientes positivos tienen que esperar más de 12 horas para estar en una cama.



Y es que más allá de la denuncia anónima por parte de los trabajadores del Hospital Regional “Valentín Gómez Farías”, donde se detallan que únicamente hay un médico general y dos enfermeras por turno, la falta de espacios es otra constante.



La semana pasada, familiares de un paciente hoy internado, denunciaron que éste tuvo que esperar casi cinco horas dentro de una ambulancia para que le pudieran dar cama en el nosocomio.



"Les quiero compartir que en el transcurso de la semana tuve que acudir al hospital regional de Coatzacoalcos a internar a un familiar y que es una imprudencia que no se atienda adecuadamente y uno tenga que esperar horas en la calle para ser atendido e ingresar al paciente porque dicen que no hay espacio suficiente. Dónde están los encargados, por qué no abren otras áreas para atender a la gente. Mi familiar estuvo en la ambulancia porque ahí había oxígeno", dijo el denunciante.



Aunado a lo anterior, sostuvo que no hay quién dé información de las personas ingresadas, por lo que los familiares sufren por las dudas que genera el pasar horas afuera del hospital sin saber qué ha pasado con su paciente.



Las quejas contra el director Juan Rodrigo Camacho Mondragón tampoco se han hecho esperar, sobre todo al mencionar que nunca está en la institución y delega responsabilidades al subdirector Gerardo Bajonero, quien además de ser señalado de prepotente –aseguran los trabajadores–, no tiene la capacidad resolutiva ante el grave problema que tiene el hospital.



Otra familia explicó que su paciente llegó este domingo a las 7:00 de la mañana y cerca de las 21:00 horas seguía sin ocupar una cama en el área COVID-19, pues no se cuenta con más espacios disponibles.



MATERNO INFANTIL SIGUE SIN ENTRAR EN OPERACIÓN



Por su parte, de la operación del Hospital Materno Infantil que se anunció desde el 30 de marzo que sería utilizado para atender a pacientes con Coronavirus en la ciudad y la región, nada se sabe.



Desde hace varias semanas se vio movimiento en sus alrededores, la llegada de mobiliario, incluso el encendido de luces y hasta la convocatoria a médicos y enfermeras para su contratación; sin embargo, pese a eso sigue sin funcionar.



Trascendió que muchas personas que entregaron documentos para poder laborar ahí, aseguran que nunca les llamaron y a otros a los que sí les llamaron, les mencionaron que por el momento no habría trabajo hasta nuevo aviso.



A principios de abril, el alcalde Víctor Carranza anunció que el 6 de abril comenzaría a operar e incluso el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo visitó a mediados de este mes y pese a que en las imágenes que subió a sus redes sociales se vio mobiliario listo para usarse, hasta la fecha no se sabe cuándo por fin podrá ser utilizado.