Buena tarde:



Pido de su apoyo e intervención debido al trato que estamos recibiendo en la clínica 10 del IMSS, en Xalapa, ya que a pesar de que estoy contagiado de COVID, me hacen venir desde las 5 am a tomar turno porque de lo contrario no me pueden atender.



Cabe mencionar que toda la semana he estado viniendo sin tener fortuna de tener cita en ninguno de los dos turnos y lo más grave es que nos ponen aquí afuera a personas contagiadas y las que vienen a consulta general o estudios.



Urge difusión para que las autoridades correspondientes intervengan ante esta problemática.