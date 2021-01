Pacientes de COVID en Hospital Regional de Orizaba se quedaron sin oxígeno, reportan

Ciudadanos que tienen a familiares internados en el Área COVID del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) e incluso personal, difundieron a través de redes sociales su desesperación y molestia por la falta de oxígeno para sus pacientes.



“Chicas, hagan oración y prendan su cirio, se acabó el oxígeno en el hospital de Orizaba, están desesperados los compañeros”.



“¿Qué está pasando en el IMSS de Orizaba? Son las 18 horas del día viernes 22 de enero del 2021 por favor ayuda tengo muy delicado a mi papá por Covid en el IMSS de Orizaba Veracruz nos salen con que ya no hay oxígeno”, compartió el activista Jairo Guaneros en sus redes sociales.



Posteriormente aclaró que no se trataba de su familiar, ya que su padre había fallecido hacía muchos años, sino de un conocido que le pidió compartir su preocupación.



Posteriormente, personal del mismo nosocomio comentó que el problema se originó porque las empresas proveedoras se tardaron en surtir el oxígeno, aunque todo fue cuestión de minutos.



Los comentarios en redes sociales generaron preocupación entre algunas personas, que consideraron que posiblemente el nosocomio estaba saturado, lo cual sin embargo no fue así.