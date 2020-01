Pacientes denuncian desabasto de antirretrovirales en IMSS Orizaba

Pacientes con VIH denunciaron que no les están entregando antirretrovirales en el Hospital General Regional de Orizaba del IMSS y la respuesta en farmacia es que llegarán la próxima semana.



Uno de los derechohabientes afectados por esta situación señaló que al acudir a la Dirección de Abasto, les dicen que no hay laboratorio para los medicamentos nuevos que se surtieron el mes pasado, por lo que regresarán al esquema anterior o bien buscarán otro laboratorio o fármaco para darles.



El quejoso lamentó esta situación, pues lamentablemente el VIH no es algo con lo que se pueda estar jugando ni experimentando, ya que cada día que dejan de tomar medicamento crean resistencias a esas fórmulas y disminuyen sus defensas.



Tampoco, abundó, pueden estar cambiando de fármacos por la misma razón, pero lo más grave es que con todo esto se juega con sus vidas.



Acusó una total falta de responsabilidad de las autoridades del IMSS por esta situación, que se ha dado de manera frecuente desde las anteriores administraciones y continúa.



Señaló que además de que no hay antirretrovirales, tampoco había servicios de laboratorio, vacunas contra la influenza ni preservativos.



“No hay nada”, expresó el entrevistado, quien destacó que al momento se están organizando varios pacientes para manifestarse en la Secretaría de Salud en la Ciudad de México.