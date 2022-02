Padecen cuatro municipios de Tamaulipas ataques de grupo criminal

Diversos municipios del Estado fueron azotados por una ola de violencia en las últimas horas, donde hubo ataques a instalaciones y bloqueos.Desde un vehículo, varios hombres dispararon, la tarde de ayer, hacia la puerta del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES), ubicado en Ciudad Victoria.Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Jorge Ontiveros, confirmó que sí hubo disparos pero descartó heridos.El reporte de los balazos originó una movilización inmediata de los cuerpos de emergencia hacia el penal, que incluyó a elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).También llegaron elementos de la Policía Investigadora y Servicios Periciales, así como de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para iniciar las indagatorias frente al acceso del Cedes, donde se observó que fueron encontrados más de 10 casquillos percutidos.Por otro lado, durante la noche del jueves y en las primeras horas del viernes, en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo, grupos criminales hicieron disparos contra cámaras de videovigilancia de los Centros de Control y Comando C4 y C5.Al respecto, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que el ataque a las cámaras fue una respuesta a un operativo que se realizó.En tanto, aunque diversas fuentes informaron que en el municipio de Miguel Alemán se habían encontrado varios cuerpos de hombres armados al lado de una camioneta, las autoridades del estado no confirmaron esta información.Mientras que en la carretera Reynosa- Ribereña hubo una serie de bloqueos donde incluso, se incendiaron algunos vehículos. Por medio de redes sociales, se reportó esta situación y se pidió a la ciudadanía no salir de sus hogares para no poner en riesgo la integridad de sus familias.