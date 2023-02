Padre de familia xalapeño manda carta abierta al Secretario de Educación

Mtro. Zenyazen Escobar GarcíaSecretario de Educación en Veracruz:La situación que se presenta en las escuelas del Estado de Veracruz es preocupante e indignante, pues se han perdido valores y el desánimo de los profesores es cada vez más evidente; hay bajo desempeño escolar y la deserción va en aumento, por lo que pregunto:¿Qué está pasando, señor Secretario de Educación?Y es que en el caso particular de la Escuela Técnica General 105, en Xalapa, los niños del plantel portan armas blancas, venden droga y hasta se autolesionan, pero los docentes no tienen ninguna capacidad de resolución ante los problemas. También se ven superados por tantos casos de bullying y acoso que hay.Un ejemplo claro de lo que acontece en esa secundaria son las peleas que se dan diariamente entre los jóvenes.Cómo padre de familia, solicito su intervención en esta secundaria y las que lo necesiten, para que no permita que los alumnos sigan en decadencia por culpa de autoridades indolentes que solo van a calentar su lugar y cobrar su nómina en tiempo y forma.Atentamente:Un padre de familia preocupado por el bienestar de sus hijos