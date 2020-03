Padre de niñas golpeadas en Banderilla procedió ante Fiscalía

El padre de las niñas que fueron golpeadas por su madre, una exempleada de la Comisión Municipal de Agua Potable (CMAP) de Banderilla, procedió ante la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, confirmaron autoridades locales.



Cabe señalar que en días pasados, se hizo viral el video de la mujer golpeando a las dos pequeñas, por lo que el DIF intervino y ella fue despedida.



Autoridades prefirieron no proporcionar mayores detalles para no “interferir” en las investigaciones que dicha Fiscalía lleva a cabo.



Asimismo, rechazaron que el padre de las menores trabaje en alguna área del Ayuntamiento, pues incluso destacaron que éste fue quien interpuso la denuncia.



En este sentido, también confirmaron que la madre es quien laboraba en la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Banderilla, no obstante, dejó de prestar ahí sus servicios.