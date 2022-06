Padre de Viridiana espera que le entreguen a su hija, de acuerdo a lo que dijo AMLO

El padre de Viridiana Moreno Vásquez insistió este miércoles al gobierno de Veracruz en que le entreguen a su hija pues no fue informado de que momentos antes un sujeto fue detenido acusado del homicidio de la joven.La tarde noche de este miércoles 1 de junio, los padres de la joven habitante de Cardel desaparecida desde el 18 de mayo fueron llamados a la Fiscalía General del Estado (FGE).Al salir, su padre indicó que siguen "en lo mismo" es decir, sin confiar en los dictámenes que les ha presentado la autoridad ministerial."No, ajeno a esa información, vinimos por otros detalles, simplemente que tenían pruebas y videos pero nada avanzado", sostuvo al salir de la FGE.Y es que la tarde de este miércoles, se informó que un hombre fue detenido en Querétaro, acusado del homicidio de la joven que hallaron en la playa de Chachalacas desmembrada, que a decir de las autoridades sería Viridiana.El padre adelantó que de igual forma no hay avances aún en el examen genético que solicitaron a un laboratorio externo a la Fiscalía para corroborar que dichos restos efectivamente se traten de su hija.Insistió en que al no saber sobre la detención, espera que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le entreguen a su hija, pues recordó que el Ejecutivo estatal dijo que estaba resguardada."Si es eso que va a decir, esperaré su respuesta mañana temprano", acotó el padre, pues esta mañana el presidente se comprometió a informar de avances a nivel nacional."Él ya tiene conocimiento -el Presidente- y espero que le haya dicho -al Gobernador- 'espero que se las des, ya los hiciste sufrir bastante'; ahora sí les digo al señor Presidente y al señor Gobernador que ya me la den", sentenció.