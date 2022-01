Padre lleva dos años pidiendo justicia por muerte de su hijo, en Emiliano Zapata

Tras pasar dos años sin dar solución a su demanda, el ciudadano Efraín Morales García exige justicia por el homicidio de su hijo Máximo Morales, quien fuera arrollado por Pedro Elizalde, el cual viajaba en estado de ebriedad, según afirmó.Declaró que los hechos ocurrieron el 1° de febrero del 2020, cuando el joven de 18 años y otro acompañante viajaban en su moto desde Plan del Río hacia Las CumbresDe acuerdo con el peritaje de la Fiscalía General, el acusado presuntamente manejaba en estado etílico grado 1. Sin embargo, Morales García mencionó que las autoridades lo pusieron en libertad a los dos días sin ninguna restricción."Exijo justicia por mi hijo y que no quede impune (...) El señor goza de sus privilegios y yo con la muerte de mi hijo. No me quieren hacer caso las autoridades", añadió.Expresó que Pedro Elizalde es un peligro para la sociedad pues no da buen ejemplo para los niños de los cuales es docente."El señor Pedro Elizalde, siendo un profesor, ¿qué ejemplo le está dando a la ciudadanía? Aquí está exponiendo a los niños y a las demás personas, a que siga tomando y vuelva a provocar otro accidente", comentó.Por su parte, René Rodolfo Paratte Corona, representante legal del padre de la víctima, mencionó que la FGE no toma en cuenta el dolor del padre, pues es grave no atender un delito que lleva casi dos años, en los que ni la CNDH ha intervenido."Dejar pasar dos años un delito de homicidio es gravoso. La Fiscalía General del Estado no está observando claramente el sufrimiento de estas personas", dijo.Además, informó que es una contradicción que estén más penados los ultrajes a la autoridad que los homicidios."Es raro tocar el tema pero con ultrajes a la autoridad en 72 horas ya estás en una prisión, ¿cómo es posible que por un delito de homicidio estén personas afuera?", manifestó.Informó que aún que no se puede dar más declaración en torno a la carpeta de investigación, ni si buscarán el cargo por homicidio culposo y no homicidio simple o imprudencial, como lo están manejando actualmente."Si una persona pierde la vida por una mala conducta es obvio que es el delito de homicidio culposo. Sabes las consecuencias de tus actos", finalizó.