Padre no procederá contra secuestradores de Valeria por dejarla “sana y salva”

Agradecido con Dios, con las autoridades y con toda la población que en su momento compartió la información de su hija Valeria, se dijo el padre de la menor, Jonathan Vázquez Hernández.



Mencionó que su hija ya está con ellos y en su casa, “un poco asustada y un poco desmejorada” porque no comió bien pero a salvo.



Comentó que a través de una llamada que les hicieron del Ayuntamiento de Aquila supieron que habían recuperado a su hija y fue su hermana la que recibió la llamada e incluso le preguntó algunas cosas a la niña para constatar que era ella.



Indicó que de inmediato se trasladaron al municipio de Aquila pero no les permitieron acercarse a ella, aunque vieron que estaba bien.



Dijo sentirse muy agradecido de que no tocaron a Valeria y “gracias a Dios y su poder” ella está sana y salva.



Recordó que él había dicho que si le regresaban a su hija él otorgaba el perdón a quienes se la llevaron y así lo hizo, por lo que retiró los cargos.



El señor Vázquez señaló que ahora buscarán retomar su vida y en su momento, su hija recibirá el apoyo de psicólogos del Gobierno del Estado para que siga siendo una niña normal.



Expresó que para él acabó el dolor y sufrimiento, pues recuperó a su princesa y llama a todos los padres de familia a que cuiden a sus hijos y no los dejen solos porque están pasando cosas terribles.