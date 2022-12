Padres acusan a docente de primer año de acosar a alumnas, en Veracruz Puerto

Padres de alumnos de la Escuela Primaria “Tablajeros Número 1” se manifestaron y “tomaron” el plantel en protesta por el presunto acoso por parte del profesor de primer año a niñas del grupo.Acusan al docente Israel “N”, sobre quien ya existen 4 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque se habla que son por lo menos 5 niñas de 6 años las víctimas.“Les acariciaba la espalda, iba bajando la mano y hacía que lo vieran normal las niñas”.Aunque el profesor ya fue retirado de grupo, está libre y temen que ya se haya dado a la fuga porque aún no hay orden de aprehensión.“Ya no contesta el teléfono, ya no contesta al Director. A lo mejor ya se dio a la fuga, ya está en otro estado, los invito a que denuncien a los demás papás por más mínimo que sea, por un mensaje. Hay denuncia pero no hay orden, se está tardando, ya se pudo dar a la fuga en carretera, autobús que aceleren la investigación”, dijo Pahola, madre de una menor afectada.Afirman que fue debido al comportamiento que presentaba la hija de Pahola que sospechó de que algo le pasaba, posteriormente, habló con la menor y la llevaron a realizar pruebas psicológicas y presentaba indicios de abuso.“Nos dimos cuenta porque tocó a mi hija y llego al director con pruebas psicologícas y un escrito y me dijo que se iba a dirigir a la SEV, le comento a la tesorera y me dijo habla con otra mamá porque al parecer hubo un caso la semana pasada, pero la mamá se llevó a la niña, le dio de baja. Mando mensaje al grupo de papás y se hace una junta y empiezan a hablar y salir más, y llega otro que a ella también”.Los padres acudieron el pasado lunes a presentar la denuncia ante la FGE por abuso sexual en modalidad de tocamiento.Las madres saben que a otro grupo de 4to año al que les dio clases virtuales también envió mensajes a alumnas, pero no está confirmado.En protesta y como exigencia para acelerar las investigaciones, tomaron las instalaciones del plantel ubicado en la colonia Pinos del Puerto de Veracruz y por este miércoles suspendieron clases.